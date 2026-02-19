5 phiên chợ Tết 'có một không hai' của người Việt

Những phiên chợ Tết đặc biệt không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi người mua, người bán tới để tìm kiếm sự an lành, hạnh phúc và may mắn trong Năm mới./.
Những món ăn đường phố được ưa thích tại Hà Nội những ngày đầu năm mới
Những món ăn này đều có hương vị thanh nhẹ, vừa giúp đem lại cân bằng cho cơ thể, vừa mang lại niềm vui cho những ngày đầu Năm Mới.
Một số lễ hội và giải đua ngựa truyền thống ở Việt Nam
Các lễ hội và giải đua ngựa truyền thống Việt Nam đều bắt nguồn từ sinh hoạt cộng đồng dân gian như một hình thức giải trí, thể thao lành mạnh, phản ánh rõ nét nếp sinh hoạt và văn hóa độc đáo.
Cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới
Cầu Vàng tại Đà Nẵng, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới do Tạp chí du lịch Time Out (Anh) công bố tháng 2/2026.
Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?
Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.
Một số nội dung quan trọng trong bài viết về đối ngoại của Tổng Bí thư Tô Lâm
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" nhấn mạnh: đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới là sự kết hợp giữa kế thừa và phát triển.
Bóng đá Việt Nam và lịch trình "bận rộn" với các giải đấu quốc tế trong năm 2026
Nhiều cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế, với những đấu trường quan trọng như Vòng loại Asian Cup 2027, ASEAN Cup 2026 hay ASIAD 2026.
Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026
Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
Bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu “Nhật Mã Phi Vân” chào Xuân 2026
Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân.”
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2.
Những trò chơi dân gian trong ngày Tết của người Việt
So với những dịp lễ hội khác, trò chơi dân gian ngày Tết có phần đặc biệt hơn với bầu không khí sôi động, rạo rực tinh thần đua tranh và đầy ắp tiếng cười.
Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán
Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.
Những điều thú vị về loài ngựa
Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết./.
Hà Nội: Loạt di tích mở cửa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Hệ thống di tích, di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt mở cửa suốt kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách du xuân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô.
Những địa điểm mở cửa xuyên Tết đón du khách tại 3 miền Bắc-Trung-Nam
Trong dịp Tết Nguyên đán, du khách tới Việt Nam dịp Tết có thể trải nghiệm văn hóa độc đáo và cảnh sắc tuyệt đẹp tại các địa điểm nổi bật như phố cổ Hà Nội, Hội An, đường hoa Xuân Nguyễn Huệ.
Khuyến cáo người dân thắp hương và đốt vàng mã dịp Tết an toàn
Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, phải có người trông coi, đúng nơi quy định, không đốt quá nhiều.
Người dân được sử dụng loại pháo nào trong dịp Tết Nguyên đán?
Theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, người dân không được phép sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ - là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp.
Ăn uống lành mạnh dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026
Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, cắt giảm muối, giảm chất béo và dầu có hại, hạn chế đường và hạn chế rượu bia để đảm bảo sức khỏe.
Những điều cần lưu ý khi uống rượu bia ngày Tết
Theo Bộ Y tế, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nam giới không dùng quá >2 đơn vị cồn/ngày, nữ không quá >1 đơn vị cồn/ngày; nên uống từ từ, kết hợp ăn uống.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Huế
Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Huế sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài-Ngọ Môn.
5 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Cần Thơ
Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm thuộc các xã, phường trên địa bàn, tạo không khí rộn ràng, vui tươi phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết.
12 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên địa bàn thành phố vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đà Nẵng
Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa.
17 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao, 13 điểm tầm thấp.
Chi tiết 33 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hà Nội
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn thành phố, hứa hẹn mang đến không khí chào năm mới rực rỡ, sôi động cho người dân và du khách.
Thống kê cơ cấu 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Trong số 864 người ứng cử, có 392 người là nữ, chiếm 45,37%; 188 người dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ 7,52%...
864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các món ăn đặc trưng trong mâm cỗ Tết của người Việt
Mâm cỗ Tết miền Bắc hài hòa giữa những món nước và món khô, giữa thịt và rau; mâm cỗ Tết miền Trung cầu kỳ và tỉ mỉ, còn mâm cỗ Tết miền Nam tuy chế biến đơn giản nhưng cực kỳ ngon miệng.
Quy định riêng về chế độ làm việc cho giáo viên giáo dục thường xuyên
Thông tư số 04/2026/TT-BGDĐT được ban hành nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động của hệ thống giáo dục thường xuyên và cụ thể hóa Luật Nhà giáo.
9 công ty Việt vào top 500 công ty tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương 2026
Việt Nam có 9 đại diện vào top 500 công ty tốt nhất châu Á-TBD gồm Vingroup, FPT, Ngân hàng BIDV, Vinhomes, FPT Digital Retail, Masan Group, VietinBank, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai Group.
Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội
Thông tư 60/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động của người bệnh.