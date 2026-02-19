Ngày, giờ nào đẹp để làm lễ hóa vàng Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026?

Lễ hóa vàng là nghi thức khép lại kỳ nghỉ Tết đoàn viên lớn nhất năm, đồng thời cũng là cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên.

Theo quan niệm phong thủy, nếu chọn được thời điểm đẹp để hóa vàng, ông bà tổ tiên sẽ nhận được trọn vẹn tấm lòng của con cháu và phù hộ cho gia đình một năm mới êm ấm, đủ đầy

Hóa vàng, hay còn gọi là lễ tiễn ông bà, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa người Việt.

Nghi thức hóa vàng thường được thực hiện vào những ngày cuối Tết, với mục đích tiễn đưa tổ tiên trở về cõi vĩnh hằng sau những ngày đoàn tụ cùng con cháu. Đây không chỉ là cách thể hiện lòng hiếu kính, tri ân mà còn là lời cầu chúc một năm mới đầy đủ, an vui cho cả gia đình.

Việc đốt vàng mã trong lễ hóa vàng được coi là hành động “gửi quà” đến tổ tiên. Những vật phẩm vàng mã, từ tiền vàng, quần áo đến nhà cửa, đều được chuẩn bị với mong muốn tổ tiên có đủ đầy vật dụng trong thế giới tâm linh. Ngoài ra, nghi thức này còn mang tính giáo dục, giúp các thế hệ con cháu hiểu và duy trì nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Các ngày đẹp để hóa vàng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Hóa vàng mùng 3 Tết theo lệ xưa

Thực tế nghi lễ hóa vàng không cố định vào ngày nào, mà có thể được tiến hành từ ngày mùng 3 Tết đến mùng 7 Tết âm lịch, tùy theo thời gian thuận tiện và ngày đẹp trời, hợp với mệnh của chủ nhà. Đa số các gia đình chọn ngày mùng 3 Tết để làm lễ hóa vàng hết Tết.

Năm Bính Ngọ, mùng 3 Tết rơi vào thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch. Khung giờ tốt có thể tiến hành lễ hóa vàng trong ngày mùng 3 Tết gồm 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h; 17h-19h

Ngày giờ đẹp khác

Ngoài ngày mùng 3 Tết hóa vàng như thông lệ, năm Bính Ngọ còn có 2 ngày khá phù hợp khác để làm lễ hóa vàng hết Tết là mùng 4, 5 tháng Giêng. Các gia đình có thêm lựa chọn phù hợp với điều kiện gia đình.

Mùng 4 Tết Bính Ngọ, tức ngày 20/2/2026 dương lịch. Giờ đẹp trong ngày: 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h.

Mùng 5 Tết Bính Ngọ, tức ngày 21/2/2026 dương lịch. Giờ đẹp trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h.

Hướng dẫn chuẩn bị lễ hóa vàng chu đáo

Lễ cúng hóa vàng là nghi thức quan trọng trong ngày Tết của người Việt để tiễn đưa Tổ tiên. (Nguồn: Vietnam+)

Để nghi lễ hóa vàng diễn ra suôn sẻ và đúng phong tục, gia đình cần chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Những vật phẩm phổ biến bao gồm:

Mâm cơm cúng: Bao gồm các món ăn ngày Tết như bánh chưng, giò chả, thịt gà, xôi, canh măng, cùng các món đặc trưng tùy vùng miền.

Vàng mã: Các vật phẩm vàng mã như tiền vàng, quần áo, nhà cửa giấy được chuẩn bị cẩn thận, với ý nghĩa “gửi” đến tổ tiên.

Hương, đèn, nến: Đây là những vật phẩm không thể thiếu, tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường và sự kết nối tâm linh.

Trầu cau, rượu, hoa quả: Là lễ vật truyền thống thể hiện lòng thành kính với tổ tiên.

Hướng dẫn cách hóa vàng ngày Tết chuẩn nhất

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị mâm cúng, gia chủ sẽ thắp hương và thực hiện lễ khấn để tiễn tổ tiên. Khi hương cháy hết, gia chủ sẽ chắp tay và vái ba vái xin phép được thực hiện nghi lễ hóa vàng mã.

Khi hạ lễ, gia chủ nên thực hiện việc hạ lễ thần linh trước, sau đó mới tới tổ tiên. Nơi tiến hành hóa vàng cần phải sạch sẽ và thoáng mát, tránh sự xô bồ, vội vã. Lễ vật cũng cần được hóa riêng biệt, không được gộp chung một cách tùy tiện.

Đối với việc đốt vàng mã, thần linh được đốt trước, tổ tiên sẽ được đốt sau. Phần vàng mã dành cho người mới mất trong năm được đốt cuối cùng.

Sau khi tiền vàng và sớ trạng đã cháy hết, gia chủ nên vẩy thêm một ít rượu. Theo truyền thống, hành động này giúp các cụ nhận được đồ lễ mà con cháu dâng lên.

Mâm cỗ cúng hóa vàng có thể được gia đình cùng nhau sử dụng sau khi lễ xong.

Ngày nay, việc đốt vàng mã trong lễ hóa vàng được khuyến cáo nên hạn chế để tránh lãng phí, bảo vệ môi trường và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Điều quan trọng nhất là bàn thờ luôn cần có hương khói trong suốt ba ngày Tết, và các nghi thức khấn cúng cần được thực hiện với tấm lòng thành kính của gia chủ.

Lễ hóa vàng nhằm dâng cúng lộ phí và vật dụng để Tổ tiên, ông bà trở về cõi xa. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Bài văn khấn hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026

Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm 3 lần) Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị Tôn Thần. Kính lạy Ngài Đương niên, Ngài bản cảnh Thành Hoàng các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch, Tôn Thần. Các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh Hôm nay ngày ...tháng giêng năm ................................... Tín chủ chúng con: .................................................................. Ngụ tại: ................................................................................. Thành tâm sửa biện hương hoa, phẩm vật, phụ tửu, lễ nghi, dâng lên trước án. Kính cẩn thưa trình tiệc xuân đã mãn, Nguyên tiễn tiên linh trở về âm giới. Kính xin: Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

Chi tiết 12 bài văn khấn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 Phong tục thờ cúng tổ tiên ngày Tết của người Việt không chỉ phản ánh đức hiếu thảo, mà còn mang đậm ý nghĩa về sự gắn kết giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giữa người sống và người đã khuất.