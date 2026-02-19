Tổng giám đốc chuỗi rạp Hàn Quốc mong phở Việt lan tỏa toàn cầu

Ông Kim Jin Keun - Tổng giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam thể hiện sự cảm kích khán giả theo phong cách Hàn Quốc. (Ảnh từ video)

Tối 18/2 (Mùng 2) tại Hà Nội, trong hành trình cinetour (giao lưu sau buổi chiếu) với đoàn phim "Mùi phở," ông Kim Jin Keun - Tổng giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam đã bất ngờ quỳ gối để xin khán giả tới rạp.

Ông Kim mở màn phần phát biểu với biểu tượng của ẩm thực Hàn Quốc - kim chi: “Hai mươi năm trước, không ai biết kim chi là gì. Tuy nhiên, đến hiện tại, kim chi đã trở thành một biểu tượng toàn cầu cho văn hóa của Hàn Quốc.

Điều đó chứng minh Hàn Quốc không chỉ mạnh về mặt kinh tế mà còn mạnh về việc lan tỏa văn hóa qua từng khung hình nghệ thuật. Đặc biệt hơn nữa, giới trẻ Hàn Quốc vô cùng tự hào về 'nguồn' của mình.”

Khi đến Việt Nam, ông nói đã nhận ra một tiềm năng tương tự khi nơi đây không chỉ có nền văn hóa và ẩm thực đa dạng, mà còn có bề dày lịch sử cùng niềm tự hào dân tộc to lớn.

"Bản thân tôi đặc biệt tin rằng tất cả quý vị đều có khả năng lan tỏa văn hóa Việt qua những thước phim của ‘Mùi phở.' Đó cũng chính là lý do vì sao tôi và Lotte Entertainment lựa chọn đồng hành cùng phim.

Trong dịp Tết Nguyên đán này, chúng ta có nhiều bộ phim Tết khác về gia đình, nhưng tôi tin rằng ‘Mùi phở’ là bộ phim đặc biệt nhất. Phim có thể giúp tất cả gia đình cùng bên nhau, cùng cười, cùng khóc.

Vì những suất chiếu trong những ngày khác vẫn còn hạn chế, tôi thực sự mong rằng ‘Mùi phở’ nhận được sự ủng hộ của khán giả miền Bắc. Từ đó, có thể tạo ra làn sóng ủng hộ bộ phim, để tất cả các gia đình Việt cùng có dịp ngồi lại với nhau.

Một bộ phim văn hóa hay, ý nghĩa không chỉ cần được đầu tư chỉn chu, mà còn cần tình cảm từ khán giả, sự đồng lòng của quý vị. Chính vì thế, tôi thực sự mong rằng chúng ta lan tỏa được văn hóa, lịch sử Việt Nam - thông qua bộ phim.”

(Video: Đoàn phim cung cấp)

Sau đó ông Kim Jin Keun đã quỳ gối, cúi gập người xuống trước mọi người để thể hiện sự tôn trọng và tâm huyết đối với việc quảng bá văn hóa Việt. Khán giả vừa bất ngờ, vừa vỗ tay hò reo ủng hộ tổng giám đốc Lotte Entertainment Việt Nam.

"Mùi phở" là phim đầu tay của doanh nhân Minh Beta trong vai trò đạo diễn, có góp mặt của cặp bài trùng Xuân Hinh-Thanh Thanh Hiền cùng các diễn viên quen thuộc như Thu Trang, Tiến Lộc, Thanh Hương.

Phim thuộc thể loại hài-gia đình, kể về câu chuyện gia đình ông Mùi nổi tiếng với món phở bò Nam Định, muốn truyền lại bí kíp cho cháu nhưng gặp phải sự phản đối của cô con dâu.

Ra rạp ngày 17/2 tức Mùng 1 Tết, "Mùi phở" thành phim miền Bắc duy nhất đối đầu trực tiếp với 3 phim miền Nam khác gồm "Thỏ ơi" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang và "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn.

Theo số liệu nền tảng Box Office Vietnam từ Mùng 1 đến Mùng 3, phim xếp thứ 4 về cả số suất chiếu lẫn vé bán ra. Hiện phim đã thu 13,8 tỷ đồng./.

“Mùi phở”: Khi bát phở trở thành nhịp cầu văn hóa Bắc-Nam Lấy bối cảnh một gia đình làm phở lâu năm, “Mùi phở” khai thác mâu thuẫn thế hệ, khác biệt quan điểm sống và hành trình gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống.