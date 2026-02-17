Du lịch

Hà Nội: Loạt di tích mở cửa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Hệ thống di tích, di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt mở cửa suốt kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách du xuân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô.

1702-di-tich-ha-noi-mo-cua-dip-tet.jpg

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không chỉ các bảo tàng lớn, hệ thống di tích, di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt mở cửa suốt kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách du xuân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)
