Hà Nội: Loạt di tích mở cửa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không chỉ các bảo tàng lớn, hệ thống di tích, di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt mở cửa suốt kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách du xuân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô./.
Tin cùng chuyên mục
Du Xuân, lễ chùa ngày Tết tạo bứt phá cho du lịch tâm linh
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
Chấp thuận đưa thuyền ba vách truyền thống vào phục vụ du lịch trên vịnh Hạ Long
Thuyền có kết cấu đặc trưng gồm 3 tấm ván ghép lại (1 đáy, 2 mạn), có buồm hình cánh dơi, thường nhuộm nâu, nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, chạy lướt sóng và giữ thăng bằng tốt.
Những địa điểm mở cửa xuyên Tết đón du khách tại 3 miền Bắc-Trung-Nam
Trong dịp Tết Nguyên đán, du khách tới Việt Nam dịp Tết có thể trải nghiệm văn hóa độc đáo và cảnh sắc tuyệt đẹp tại các địa điểm nổi bật như phố cổ Hà Nội, Hội An, đường hoa Xuân Nguyễn Huệ.
Huế: Miễn vé tham quan các điểm di tích cố đô ngày mùng 1 Tết với người Việt Nam
Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.
Xem gì, chơi gì tại Thủ đô Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ?
Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra sôi nổi; trong khi Đường hoa Xuân được tổ chức trong không gian Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.
Ký ức về Xuân kháng chiến bên địa đạo Kỳ Anh ở thành phố Đà Nẵng
Ký ức về những mùa Xuân bên địa đạo Kỳ Anh luôn được người dân nơi đây nhắc nhở, tự hào và lan tỏa tinh thần cách mạng của quê hương “trung dũng, kiên cường, trận đầu đánh Mỹ” đến các du khách.
Rực rỡ sắc đào Lùng Cúng ở núi rừng Tây Bắc
Không chỉ trên các sườn đồi hay ven nương ngô, hoa đào còn nở rộ trước hiên mỗi ngôi nhà; cành nào cành nấy đều chi chít nụ và hoa, như mang mùa Xuân về gõ cửa từng gia đình.
Không khí du Xuân tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm chiều 28 Tết
Chiều 15/2 (28 Tết), rất đông các gia đình, người dân và du khách đã chọn khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm với các sắc hoa rực rỡ là nơi du Xuân, lưu lại khoảnh khắc và tận hưởng không khí Tết sớm.
Đà Nẵng: Địa đạo Kỳ Anh hút khách quốc tế đến tìm hiểu, khám phá
Địa đạo Kỳ Anh (Đà Nẵng) dài 32km, biểu tượng sáng ngời cho tinh thần đấu tranh bất khuất trong những năm kháng chiến chống Mỹ, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, nhất là đối với du khách quốc tế.
“Bảo tàng” gỗ lũa giữa dòng sông Tiền: Điểm tham quan thu hút du khách
Những thân gỗ từng nằm lặng lẽ dưới đáy sông, qua bàn tay của ông Nguyễn Văn Nghỉ, đã trở thành các tác phẩm điêu khắc độc bản, tạo nên điểm tham quan độc đáo giữa vùng sông nước miền Tây.
Từ tình yêu đôi lứa đến đoàn viên gia đình: Cần Giờ rực rỡ mùa Valentine
Không khí sum vầy ấm cúng và sôi động của Green Paradise Tết Fest góp phần định vị Cần Giờ như một cực tăng trưởng mới, nơi nhiều gia đình cân nhắc dịch chuyển an cư nhờ hạ tầng kết nối.
Dòng người đổ về núi Bà Đen chiêm bái bộ ba tượng Phật trước thềm năm mới
Trước thềm năm mới, núi Bà Đen đón dòng người về chiêm bái bộ ba tượng Phật linh thiêng, khởi đầu hành trình tìm kiếm an lạc và may mắn trên đỉnh núi thiêng cao nhất vùng đất Nam Bộ.
Chiêm ngưỡng “Bảo tàng” gỗ lũa độc đáo giữa dòng sông Tiền
Nằm trên Cồn Én (xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) giữa dòng sông Tiền, ông Nguyễn Văn Nghỉ đang gìn giữ bộ sưu tập gỗ lũa khổng lồ, được hình thành qua hơn 20 năm miệt mài trục vớt và lưu giữ.
Khám phá đảo Marado - hòn đảo cực Nam của Hàn Quốc
Đảo Marado là một hòn đảo cực nam của Hàn Quốc, thuộc địa giới hành chính tỉnh Jeju, Hàn Quốc. Đảo có diện tích 0,3km2 và hiện có 40 hộ gia đình sinh sống.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Làng văn hóa các dân tộc dịp Tết Bính Ngọ
“ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Người Hong Kong ưa chuộng đến Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán
Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đại lục đang nổi lên là những điểm đến yêu thích của người dân Hong Kong (Trung Quốc) trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Lâm Đồng: Thăm giảng đường "đẹp không góc chết" ngay lòng Đà Lạt
Với kiến trúc kiểu Pháp nằm trong rừng thông cổ thụ, Trường Đại học Đà Lạt là một điểm đến lý thú dành cho du khách, nhất là trong các ngày nghỉ, dịp Tết đến Xuân về.
Trường Đại học Đà Lạt - Điểm đến lý thú dành cho du khách
Trường Đại học Đà Lạt có kiến trúc kiểu Pháp, nằm trong rừng thông cổ thụ, mang nét đặc trưng của đô thị Đà Lạt “Rừng trong phố - Phố trong rừng”.
Hội An sáng sớm - Khi phố còn thở khẽ
Đến với Hội An (Đà Nẵng) vào lúc sáng sớm, khi phố còn yên tĩnh, du khách chưa tấp nập để thực sự cảm nhận vẻ trầm lắng, nguyên bản và đầy sức sống.
Rộn ràng mùa du lịch Tết với chuỗi hoạt động hấp dẫn tại Lào Cai
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sa Pa (Lào Cai) được dự báo tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.
Thủ đô Hà Nội được vinh danh ở 4 giải thưởng hàng đầu của Tripadvisor
Việc góp mặt đồng thời ở nhiều hạng mục giải thưởng cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội, không chỉ ở cảnh quan mà còn ở chiều sâu văn hóa, trải nghiệm sống động và khả năng đáp ứng các xu hướng du lịch.
Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương
Sắc hoa mận trắng tinh khôi, hoa anh đào rực rỡ, những vườn hồng, vườn dâu trĩu quả và đồi chè xanh mướt mang đến cho cao nguyên Mộc Châu vẻ đẹp mê hồn của mùa Xuân, thu hút du khách đến thưởng ngoạn.
Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên vịnh kỳ quan Hạ Long
Từ ngày 14 đến ngày 22/2 Quảng Ninh tổ chức Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng với chủ đề “Quảng Ninh-Xuân di sản, kỳ quan số” trên tuyến đường Công viên hoa, Quảng trường 30/10, Bảo tàng-Thư viện tỉnh.
Chùa Hang - dấu ấn cổ tự 200 năm trên vách núi Sam tại An Giang
Chùa Hang là một trong những cổ tự tiêu biểu của tỉnh An Giang được hình thành cách đây gần 200 năm; chùa không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng mà còn là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.
Lần đầu tiên tổ chức Đường hoa Tết trong Hoàng thành Thăng Long
Với chủ đề “Bình minh khát vọng,” đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới.
Đặc khu Côn Đảo đón tàu khách quốc tế đầu tiên trong năm 2026
Chuyến tàu Le Jacques Cartier cập cảng ngay trong những ngày đầu năm 2026 được xem là khởi đầu đầy hứa hẹn cho một năm sôi động của ngành du lịch Côn Đảo.
Quảng Ninh sẽ đón hàng ngàn khách du lịch tàu biển quốc tế dịp Tết Bính Ngọ
Từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 9 Tết (tức từ 16-25/2), vịnh Hạ Long sẽ chào đón liên tiếp 6 chuyến tàu biển cao cấp với hàng ngàn du khách đến từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc).
Núi lửa Chư Đăng Ya: Điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Gia Lai
Mỗi mùa trong năm, Chư Đăng Ya lại mang đến một vẻ đẹp khác biệt, âm thầm kể câu chuyện về một ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm...
Khám phá nét đẹp văn hóa của làng gốm Chăm cổ nhất Đông Nam Á
Những linh vật ngựa cùng các sản phẩm gốm mỹ nghệ, gốm gia dụng của làng gốm Chăm Bàu Trúc không chỉ là mặt hàng phục vụ Tết mà còn là kết tinh của truyền thống, niềm tin và khát vọng vươn lên.
Việt Nam lọt nhóm top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới đối với người nghỉ hưu
Dù mức sinh hoạt vẫn nhỉnh hơn một số điểm đến châu Á khác, Việt Nam được xem là lựa chọn cân bằng giữa chi phí, điều kiện sống và tiềm năng phát triển trong dài hạn.