Quảng Ngãi: Tắm biển Mỹ Khê, 2 người đuối nước mất tích

Ngày 21/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) Phạm Quốc Vương thông tin, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 người mất tích.

Các nạn nhân là anh Trần Ngọc Tr (38 tuổi) và cháu Trần Ngọc Gia Ph (10 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 2 phút cùng ngày, Công an xã Tịnh Khê nhận được tin báo về việc 3 người trong một gia đình ra bãi biển Mỹ Khê (trước quán Bích Trâm), thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê tắm và không may bị đuối nước.

Công an xã đã khẩn trương phối hợp với lực lượng cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi và quần chúng nhân dân tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, Tổ đã cử hai nhân viên tham gia ứng cứu.

Khu vực bị nạn cách bờ khoảng 100 mét, nước chảy rất xiết nên công tác này gặp khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực, mọi người đã tiếp cận được cháu Trần Ngọc Kim Ng (13 tuổi) và dìu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Hai nạn nhân Tr và Ph vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo ông Ân, trong ngày 20/2 (ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê đã cứu hộ thành công 5 trường hợp bị đuối nước./.

