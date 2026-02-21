Xuân Bính Ngọ 2026: Người Việt ở Israel sum vầy mừng Tết cổ truyền

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết âm lịch năm Bính Ngọ), trong tiết trời mát dịu cuối Đông ở Israel, Hội Người Việt Nam tại Israel đã tổ chức buổi liên hoan mừng Xuân mới trong không khí rộn ràng, ấm áp tình quê hương.

Gần 200 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, lao động và học tập tại Israel đã tề tựu tại nông trại rộng lớn Tel Yitzhak, cách thành phố Tel Aviv khoảng 30km về phía Bắc, cùng nhau mừng Tết cổ truyền giữa xứ người.

Từ nhiều ngày trước, không khí chuẩn bị đã lan tỏa trong cộng đồng. Người góp gạo, người chuẩn bị lá chuối, người khéo tay gói bánh, người tất bật lo nguyên liệu. Đòn bánh chưng xanh vuông vức những con gà luộc vàng ươm, da bóng mượt, những khoanh giò thủ thơm nồng, mâm nem rán, nồi canh măng lớn lần lượt được hoàn tất bằng tất cả sự chăm chút và tấm lòng hướng về quê hương.

Bên cạnh đó còn có những mâm xôi đỗ dẻo thơm nghi ngút khói, những đĩa giò lụa được thái đều tăm tắp; các món xào đậm đà hương vị, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh ẩm thực ngày Tết phong phú và đầy sắc màu. Giữa đất trời Trung Đông, khi từng món ăn được bày lên bàn trong tiếng cười nói rộn ràng, hương vị Tết Việt vẫn tròn đầy như ở trong nước - đủ đầy, ấm áp và chan chứa nghĩa tình.

Chiều mùng 4 Tết, từ nhiều thành phố khác nhau trên khắp Israel, bà con đã lên đường đến điểm hẹn. Có người vượt quãng đường hàng trăm cây số chỉ để kịp cái bắt tay đầu năm, một lời chúc an khang, một nụ cười thân thuộc bằng tiếng mẹ đẻ. Những cái ôm siết chặt, những lời hỏi han rộn ràng khiến khoảng cách địa lý dường như tan biến.

Khu nông trại rộng mở nhanh chóng trở thành một “góc Việt Nam thu nhỏ.” Không gian buổi lễ thêm phần xúc động với bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang nghiêm, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những em nhỏ ríu rít chạy nhảy trong tà áo dài rực rỡ, tay nâng niu bao lì xì đỏ thắm vừa nhận được, người lớn quây quần bên mâm cỗ Tết. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc Xuân tạo nên bầu không khí tưng bừng, ấm áp. Với nhiều gia đình, đây là dịp hiếm hoi để gặp lại đồng hương, chia sẻ câu chuyện làm việc, học tập và cuộc sống nơi đất khách.

Không chỉ là bữa tiệc ẩm thực, buổi liên hoan còn là sợi dây gắn kết cộng đồng. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” với các ca khúc chào Xuân quen thuộc khiến ai nấy đều xúc động. Có người xa quê đã nhiều năm, nhưng khi cất lên câu hát chúc Xuân, ánh mắt vẫn ánh lên niềm tự hào và nhớ thương Tổ quốc.

Giữa nhịp sống hiện đại và bộn bề nơi xứ người, Tết vẫn là khoảnh khắc thiêng liêng để người Việt tìm về cội nguồn. Buổi gặp mặt mừng Xuân không chỉ mang ý nghĩa vui chơi, sum họp mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng người Việt tại Israel.

Xuân Bính Ngọ đã thực sự đến với cộng đồng người Việt trên mảnh đất xa quê, mang theo tiếng cười, niềm hy vọng và sợi dây gắn bó bền chặt của những người con đất Việt. Ở nơi cách Tổ quốc hàng nghìn cây số, Tết vẫn tròn đầy, bởi có tình đồng hương, có hương vị quê nhà và có những trái tim luôn hướng về Việt Nam./.

