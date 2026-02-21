Kịp thời cứu sống bệnh nhi mắc hạt hướng dương đường thở nguy kịch

Ngày 21/2, thông tin từ Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi bị dị vật đường thở nguy kịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026 nhờ phối hợp hồi sức tích cực và nội soi can thiệp khẩn cấp.

Hiện sức khỏe của trẻ dần ổn định và có thể xuất viện trong thời gian ngắn sắp tới.

Bệnh nhi được cứu sống là bé gái P.T.N.P (3 tuổi, trú tại Quảng Trị). Bé nhập viện vào tối 18/2, trong tình trạng khó thở dữ dội. Qua khai thác bệnh sử từ gia đình, không ghi nhận rõ hội chứng xâm nhập điển hình.

Trẻ không có cơn ho sặc dữ dội hay tím tái rõ ràng ngay sau ăn, chỉ xuất hiện khàn tiếng nhẹ và khó thở tăng dần sau đó. Vì vậy, khiến việc nhận biết dị vật đường thở ban đầu gặp khó khăn.

Các bác sĩ nhanh chóng thiết lập đường thở, hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao. Đồng thời, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, hội chẩn khẩn với Khoa Tai Mũi Họng để tiến hành nội soi phế quản cấp cứu lấy dị vật.

Qua nội soi, ê-kíp ghi nhận có dị vật mắc ngay dưới dây thanh âm, gây bít tắc gần hoàn toàn đường thở trên. Do vị trí dị vật nằm sát thanh môn, ê-kíp không thể đặt nội khí quản để đảm bảo thông khí.

Trước tình huống nguy kịch, trẻ nhanh chóng được chỉ định mở khí quản khẩn cấp ngay tại giường nhằm thiết lập đường thở thay thế. Sau khi đảm bảo thông khí và ổn định oxy máu, êkíp tiến hành nội soi và gắp thành công dị vật là hạt hướng dương ra khỏi đường thở.

Sau can thiệp, bệnh nhi được thở máy hỗ trợ, điều trị kháng viêm và chống phù nề tích cực để hạn chế biến chứng hẹp thanh-khí quản.

Nhờ đáp ứng điều trị tốt, trẻ được cai máy thở thành công sau 8 giờ, tình trạng hô hấp ổn định, tiếp tục được theo dõi sát tại đơn vị hồi sức.

Sau can thiệp, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại khoa Hồi sức Tích cực - Cấp cứu Nhi (Trung tâm Nhi khoa), điều trị kháng sinh, khí dung và vật lý trị liệu hô hấp nhằm phòng ngừa viêm phổi hít và biến chứng.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hữu Trí, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nhi khoa, dị vật đường thở là một tai nạn khá phổ biến ở trẻ nhỏ, nhất là trong các dịp lễ Tết khi trẻ thường được cho ăn các loại hạt, kẹo cứng hoặc thực phẩm dễ gây sặc.

Phản xạ bảo vệ đường thở chưa hoàn thiện, trẻ lại hiếu động nên nguy cơ hít phải dị vật rất cao. Nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, tình trạng tắc nghẽn đường thở có thể nhanh chóng dẫn đến suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và nội soi can thiệp hiện đại, sẵn sàng xử trí các tình huống cấp cứu phức tạp.

Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh nhi nguy kịch đã được cứu sống, giảm thiểu biến chứng và nâng cao chất lượng điều trị cũng như chăm sóc toàn diện cho trẻ em khu vực miền Trung./.

