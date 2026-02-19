Khẩn trương xác minh vụ nghi ngộ độc do ăn cá nóc tại Quảng Ninh

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin ngày 18/2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra 2 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá nóc.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân có biểu hiện tê bì lưỡi, môi, tê tay chân và khó thở tăng dần.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị tích cực cho các bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi sức khỏe người bệnh; trong trường hợp cần thiết, kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị liên quan trên địa bàn xảy ra vụ việc khẩn trương xác minh, điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát diễn biến để kịp thời phát hiện, hỗ trợ và điều trị cho các trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán địa phương; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý người dân không ăn các loài động vật hoang dã, các loài hải sản lạ khi không biết rõ cách chế biến hoặc nguồn gốc xuất xứ.

Trường hợp sau khi ăn hải sản xuất hiện biểu hiện ngộ độc như tê ở môi, lưỡi lan dần xuống chân tay hoặc nôn, đau bụng, đi ngoài, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ cấp cứu kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục và duy trì thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 1941/KH-BCĐTƯATTP ngày 23/12/2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026; cùng các công văn chỉ đạo liên quan của Bộ Y tế và Cục An toàn thực phẩm về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội xuân.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả điều tra vụ việc và cập nhật diễn biến tình hình sức khỏe các bệnh nhân về Cục theo quy định./.

