Không ghi nhận ổ dịch tập trung, số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tăng nhẹ

Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho biết theo tổng hợp báo cáo từ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung.

Về dịch bệnh sốt xuất huyết, trong 24 giờ qua (từ ngày 18-19/2, tức mùng 2-3 Tết), cả nước ghi nhận 197 trường hợp mắc, không có ca tử vong, tăng 53 trường hợp so với ngày trước đó.

Riêng trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 19/2 đến 9 giờ ngày 19/2, cả nước ghi nhận 63 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 12 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong, tăng 4 trường hợp so với ngày 18/2 (ghi nhận 59 trường hợp).

Đối với dịch bệnh tay chân miệng, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 195 trường hợp mắc, không có ca tử vong, tăng 61 trường hợp so với ngày trước đó.

Riêng từ 0 giờ ngày 19/2 đến 9 giờ ngày 19/2, cả nước ghi nhận 66 trường hợp mắc tay chân miệng tại 14 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong, giảm 15 trường hợp so với ngày 18/2 (ghi nhận 81 trường hợp).

Về dịch bệnh sởi, cả nước ghi nhận 27 trường hợp mắc, không có ca tử vong, tăng 13 trường hợp so với ngày trước đó. Riêng từ 0 giờ ngày 19/2 đến 9 giờ ngày 19/2, cả nước ghi nhận 2 trường hợp mắc tại 2 tỉnh, không có ca tử vong, giảm 8 trường hợp so với ngày 18/2 (ghi nhận 10 trường hợp).

Bộ Y tế cho biết các dịch bệnh như bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận trường hợp mắc. Các bệnh khác ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung.

Thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm (34/34 tỉnh, thành phố và 5 Viện khu vực trên toàn quốc) và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, từ ngày 18-19/2, cả nước ghi nhận 1 vụ nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hai bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá nóc.

Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực điều trị cho bệnh nhân, tránh nguy hiểm tới tính mạng; điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân gây ngộ độc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng về kiến thức, kỹ năng an toàn thực phẩm trong chế biến, tiêu thụ các loài động vật, hải sản lạ. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm./.

