Xu hướng du lịch Tết Nguyên đán tại Trung Quốc với dịch vụ thú cưng và du thuyền

Để tạo điều kiện cho hành khách mang theo vật nuôi trong dịp cao điểm Tết, ngành đường sắt Trung Quốc năm nay tiếp tục mở rộng chương trình thí điểm dịch vụ ký gửi thú cưng trên tàu cao tốc.

Từ ngày 28/1, số nhà ga tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ này tăng lên 110, trong khi số chuyến tàu đủ điều kiện triển khai tăng từ 54 lên 170 chuyến.

Dịch vụ thân thiện với thú cưng là một trong những lựa chọn di chuyển mới trong mùa lễ hội năm nay, do nhu cầu của hành khách ngày càng hướng tới sự tiện lợi, thoải mái và phù hợp với gia đình.

Khi cao điểm di chuyển tiến gần đỉnh điểm, ngày càng nhiều người lựa chọn trở về quê cùng thú cưng bằng tàu cao tốc. Dịch vụ thí điểm này đã giải tỏa nỗi lo kéo dài nhiều năm của các gia đình nuôi thú cưng, đồng thời phản ánh xu hướng xã hội ngày càng thân thiện hơn với vật nuôi.

Theo báo cáo tiêu dùng năm 2026 về ngành công nghiệp thú cưng Trung Quốc, số lượng chó và mèo nuôi tại các đô thị đã đạt 126 triệu con trong năm 2025, với quy mô thị trường lên tới 312,6 tỷ nhân dân tệ (45,25 tỷ USD). Con số này dự kiến sẽ tăng lên 405 tỷ nhân dân tệ (58,62 tỷ USD) vào năm 2028.

Bên cạnh tàu cao tốc thân thiện với thú cưng, hành trình đoàn tụ dịp Tết năm nay cũng ghi nhận nhiều xu hướng mới, khi ngày càng nhiều gia đình lựa chọn các chuyến du lịch ngắn ngày hoặc nghỉ dưỡng bằng du thuyền.

Tại tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc), vận tải hành khách đường thủy vượt mốc 100.000 lượt ngay trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm 2/2, theo cơ quan hàng hải địa phương. Hơn 70% trong số này là các chuyến thăm thân cự ly ngắn và tham quan đảo lân cận.

Xu hướng đặc biệt rõ nét tại quần đảo Chu Sơn, nơi phần lớn hành khách là cư dân địa phương hoặc người từ các thành phố lân cận về thăm người thân, cùng du khách tới núi Phổ Đà cầu may.

Tại thành phố Thiên Tân ở miền bắc, tàu du lịch Dream treo cờ Liberia rời cảng quốc tế Thiên Tân ngày 2/2 với khoảng 1.000 hành khách, thực hiện hải trình 6 ngày 5 đêm tới Jeju và Incheon trước khi quay trở lại.

Trong mùa cao điểm năm nay, Thiên Tân dự kiến đón khoảng 20 lượt tàu du lịch quốc tế, với tổng lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh vượt 30.000 lượt.

Cơ cấu hành khách của các chuyến nghỉ lễ trên biển cũng cho thấy đặc điểm nổi bật: du lịch theo gia đình chiếm gần 70%, người cao tuổi từ 60 trở lên chiếm hơn một phần ba, trong khi nhóm dưới 16 tuổi chiếm gần 20%.

Để đáp ứng lượng khách gia đình đông đảo và lưu lượng tăng cao, lực lượng kiểm soát biên phòng cho biết đã mở đồng thời các làn làm thủ tục thủ công và tự động, tăng cường hướng dẫn tại chỗ, điều chỉnh phân luồng linh hoạt theo lưu lượng hành khách, đồng thời bố trí phương án riêng cho người cao tuổi và gia đình có trẻ nhỏ.

Xu hướng thay đổi trong hành vi đi lại dịp Tết cũng thể hiện rõ trên các tuyến tới Trương Gia Giới, thành phố du lịch nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam (miền Trung Trung Quốc).

Sau khi một đoạn đường sắt cao tốc được đưa vào khai thác năm ngoái, việc di chuyển tới đây trở nên thuận tiện hơn, biến tuyến đường này thành lựa chọn phổ biến trong mùa cao điểm. Cảnh quan đặc sắc cùng danh tiếng gắn với bộ phim “Avatar” đã thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế trong dịp Tết.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, các nhân viên phục vụ nói tiếng Anh đã hỗ trợ hành khách nước ngoài, từ hướng dẫn tìm chỗ ngồi cho khách lần đầu đi tàu đến cung cấp thông tin về kết nối giao thông, lưu trú và di chuyển nội đô sau khi đến nơi. Họ cũng tư vấn thông tin về cổng ra và hướng di chuyển thuận tiện nhất để tới các khu danh thắng, giúp giảm rào cản ngôn ngữ và nâng cao trải nghiệm trên tàu./.

