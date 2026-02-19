Nhật Bản xem xét xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới tại Mỹ

Ngay sau khi công bố việc đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 thuộc gói cam kết trị giá 550 tỷ USD của thỏa thuận thương mại Nhật-Mỹ vào tháng 7 năm ngoái, hai bên đã nhanh chóng tiến hành thảo luận về các dự án sẽ được Nhật Bản đầu tư vào Mỹ trong giai đoạn 2.

Quốc gia Đông Bắc Á có thể sẽ đầu tư vào việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới tại Mỹ với quy mô lên tới hàng trăm tỷ USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang xây dựng kế hoạch cụ thể cho khuôn khổ giai đoạn 2 trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ có chuyến thăm Mỹ dự kiến vào tháng tới.

Nguồn tin thân cận với Chính phủ Nhật Bản cho biết ý tưởng đầu tư vào các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại Mỹ trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang lan rộng.

Theo một tài liệu của chính phủ về đầu tư Nhật-Mỹ được công bố tháng 10/2025, các doanh nghiệp Nhật Bản như tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba và IHI Corporation đang xem xét tham gia các dự án của công ty hạt nhân Mỹ Westinghouse Electric Company trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng modul nhỏ (SMR).

Tài liệu cho biết tổng giá trị dự án có thể lên tới 100 tỷ USD. Đây nhiều khả năng sẽ là trọng điểm của gói dự án Nhật Bản đầu tư vào Mỹ trong giai đoạn 2.

Mỹ và Nhật Bản mới đây đã công bố đợt triển khai đầu tiên trong khuôn khổ cam kết đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước hồi tháng 7 năm ngoái sau nhiều tháng đàm phán thuế quan. Đổi lại, chính quyền Mỹ đồng ý giảm thuế đối với ôtô Nhật Bản và một số mặt hàng khác.

Đợt đầu tư đầu tiên có tổng trị giá khoảng 36 tỷ USD, bao gồm các dự án sản xuất kim cương nhân tạo, phát điện bằng khí tự nhiên và xây dựng cảng xuất khẩu dầu thô. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã bày tỏ quan tâm tham gia cả 3 dự án này./.

