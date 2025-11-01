Nhật Bản "không có kế hoạch" đàm phán lại gói đầu tư 550 tỷ USD với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 1/11 cho biết bà không có kế hoạch đàm phán lại thỏa thuận về gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD đã đạt được với Mỹ.

Phát biểu trước các phóng viên sau khi kết thúc một loạt sự kiện liên quan đến Hội nghị APEC tại Hàn Quốc, bao gồm cả cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Takaichi nêu rõ quan điểm rằng ngay cả khi thủ tướng thay đổi, những cam kết đã được đưa ra giữa các chính phủ cũng không nên bị thay đổi.

Bà Takaichi đã từ chối bình luận về một thỏa thuận thương mại mà Hàn Quốc đã ký kết với Mỹ. Các chi tiết của thỏa thuận này vẫn chưa được tiết lộ.

Trước khi nhậm chức thủ tướng vào tháng trước, bà Takaichi từng nói rằng Nhật Bản vẫn có khả năng sẽ đàm phán lại thuế quan với Mỹ nếu có bất kỳ vấn đề nào nảy sinh không công bằng và gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Nhật Bản.

Trước đó, hồi tháng Bảy, lãnh đạo hai nước đã đạt thỏa thuận khung về gói đầu tư-cho vay trị giá tổng cộng 550 tỷ USD mà các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đổ vào Mỹ, nhưng sau ba tháng vẫn chưa có dự án đầu tiên nào được quyết định./.

