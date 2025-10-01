Châu Á nổi lên điểm đến đầu tư thay thế Mỹ, Nhật Bản hưởng lợi lớn

Ông Kevin Sneader, Chủ tịch Goldman Sachs khu vực châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản, cho biết khu vực châu Á (không tính Trung Quốc) đã thu hút khoảng 100 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu đang đa dạng hóa danh mục ra ngoài thị trường Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh châu Á 2025 của Viện Milken ở Singapore, ông Sneader cho rằng đang có một dòng vốn gia tăng chảy vào khu vực này.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng là cần nhìn nhận đây là một xu hướng đa dạng hóa, chứ không phải là một xu hướng thoái vốn.

Ông Sneader cho biết các lĩnh vực công nghệ, hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ ở châu Á, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng đang dần được chú ý trên các thị trường tư nhân.

Theo ông, Nhật Bản là một trong những bên hưởng lợi chính từ xu hướng này. Trong khi đó, đợt tăng giá của thị trường chứng khoán Trung Quốc kể từ cuối năm ngoái chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư trong nước và sự quan tâm đến lĩnh vực công nghệ.

Ông cũng cho biết các quỹ đầu tư nước ngoài hiện đang xem xét lại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần phải thận trọng và không nên quá lạc quan, vì một phần trong số tiền này là dòng vốn từ các quỹ phòng hộ toàn cầu, vốn là loại vốn mang tính đầu cơ ngắn hạn./.

ADB cảnh báo một số rủi ro đối với các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ADB dự báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay và 4,5% vào năm 2026 - giảm lần lượt 0,1 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng Tư.