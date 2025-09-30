ADB cảnh báo một số rủi ro đối với các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế đối với các nước đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu đang không ngừng thay đổi, với sự gia tăng của các biện pháp thuế quan và các thỏa thuận thương mại mới.

Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) cập nhật tháng 9/2025, công bố ngày 30/9, dự báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay và 4,5% vào năm 2026 - giảm lần lượt 0,1 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng Tư.

ADB cho biết các mức thuế cao do Mỹ áp đặt, cùng với tình trạng bất ổn thương mại toàn cầu gia tăng, đang đè nặng lên triển vọng tăng trưởng của khu vực.

Tuy nhiên, tăng trưởng trong năm 2025 vẫn được hỗ trợ nhờ xuất khẩu vững mạnh và nhu cầu nội địa ổn định.

Nhà kinh tế trưởng của ADB, ông Albert Park, nhận định thuế quan của Mỹ hiện đã ở mức cao trong lịch sử, trong khi bất ổn thương mại toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt. Dù khu vực vẫn duy trì được sức bật, môi trường bên ngoài ngày càng xấu đi sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới triển vọng tăng trưởng.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quản lý kinh tế vĩ mô ổn định, duy trì sự cởi mở và đẩy mạnh hội nhập khu vực để ứng phó hiệu quả với bối cảnh mới.

Về lạm phát, báo cáo dự báo chỉ số này tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục giảm xuống còn 1,7% trong năm nay nhờ giá lương thực và năng lượng hạ nhiệt, trước khi tăng nhẹ lên 2,1% vào năm tới do giá thực phẩm bình ổn trở lại.

Tại một số nền kinh tế lớn, tác động từ thuế quan đang trở nên rõ rệt.

Ấn Độ - quốc gia bị Mỹ áp thuế cao kể từ tháng Tám - bị hạ dự báo tăng trưởng còn 6,5% cho cả năm 2025 và 2026, giảm so với mức 6,7% và 6,8% dự báo hồi tháng Tư.

Đối với Hàn Quốc, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này cho năm 2025 ở mức 0,8%. ADB cho rằng chính sách tài khóa mở rộng cùng với khả năng cắt giảm lãi suất điều hành có thể hỗ trợ nhu cầu nội địa trong năm nay. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo rủi ro suy giảm vẫn hiện hữu, bao gồm nguy cơ Mỹ áp thêm thuế và hoạt động xây dựng tiếp tục ảm đạm. Đối với năm 2026, ADB dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,6%.

Khu vực Đông Nam Á chứng kiến mức cắt giảm dự báo mạnh nhất, với tăng trưởng chỉ còn 4,3% cho cả hai năm 2025 và 2026 - giảm 0,4 điểm phần trăm mỗi năm so với trước đó - do nhu cầu toàn cầu suy yếu và bất ổn thương mại gia tăng.

Ngược lại, khu vực Caucasus và Trung Á được nâng nhẹ dự báo tăng trưởng năm nay lên 5,5%, dù năm tới giảm còn 4,9% do sản lượng dầu khí thấp hơn kỳ vọng ở một số nước.

Tại khu vực Thái Bình Dương, tăng trưởng được điều chỉnh tăng lên 4,1% trong năm nay nhờ sản lượng khai khoáng cao hơn, nhưng dự báo cho năm sau lại giảm xuống còn 3,4% do sản lượng tài nguyên và xuất khẩu hàng hóa suy yếu.

Theo ADB, những rủi ro chính đối với triển vọng khu vực bao gồm chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt là khả năng áp thuế mới đối với ngành bán dẫn và dược phẩm, cũng như tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung còn nhiều trở ngại./.

