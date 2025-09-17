Xu hướng thanh toán số tiếp tục bùng nổ tại châu Á-Thái Bình Dương 2025

Ngày 17/9, Công ty Cổ phần AppotaPay, một trong những đơn vị tiên phong về giải pháp thanh toán số tại Việt Nam, chính thức công bố Báo cáo “Thói quen thanh toán của người dùng châu Á-Thái Bình Dương 2025.”

Đây là kết quả nghiên cứu chuyên sâu trong vòng 2 tháng của đội ngũ AppotaPay, dựa trên số liệu uy tín từ Ngân hàng Trung ương các quốc gia, Worldpay Global Payments Report 2025, cùng các báo cáo và phân tích của Visa.

Các nghiên cứu trong báo cáo tập trung vào giai đoạn 2024-2025, đồng thời đối chiếu với dữ liệu các năm trước để đưa ra dự báo về xu hướng thanh toán trong tương lai.

Kết quả từ nghiên cứu đã cho thấy những điểm sáng về tốc độ phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương - khi tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về thanh toán số, với 777,5 tỷ giao dịch không tiền mặt trong năm 2024, tăng 20,4% so với năm 2023 và chiếm 47,1% tổng số giao dịch toàn cầu. Song song với đó, vai trò của tiền mặt đang thu hẹp nhanh chóng khi tổng giá trị giao dịch giảm từ 10.600 tỷ USD năm 2014 xuống còn 2.300 tỷ USD năm 2024.

Báo cáo mới nhất của AppotaPay cũng cho thấy, người tiêu dùng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng ưu tiên các phương thức thanh toán hiện đại và tiện lợi. Trong đó, ví điện tử đã trở thành lựa chọn hàng đầu, chiếm 74% trong giao dịch trực tuyến và 54% trong thanh toán tại cửa hàng.

Điện thoại thông minh đóng vai trò thiết bị thanh toán chính, chiếm tới 60,2% tổng số giao dịch, trong khi các giải pháp “Mua trước-trả sau” cũng ghi nhận mức độ phổ biến cao, với 76% người tiêu dùng từng trải nghiệm khi mua sắm trực tuyến. Những chuyển dịch này được thúc đẩy bởi sự phổ cập của internet và smartphone, sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử cùng chính sách khuyến khích thanh toán số từ chính phủ của các quốc gia trong khu vực.

Đặc biệt, báo cáo của AppotaPay đi sâu vào phân tích hành vi tại sáu thị trường trọng điểm bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, cung cấp góc nhìn so sánh trực quan và xu hướng riêng biệt của từng quốc gia.

Hiện AppotaPay sở hữu hệ sinh thái hơn 55 triệu người dùng trong lĩnh vực giải trí số của Appota Group với hơn 30.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, là đối tác của các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như: TikTok, Lazada, Napas, Paypal, Bigo, VPBank, Techcombank, Bảo Tín Minh Châu, Kshe./.

