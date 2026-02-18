Gia Lai: Ngư dân vươn khơi xuyên Tết, chờ mong chuyến biển bội thu

Tại cảng biển Tam Quan (Gia Lai), hàng trăm con tàu vẫn tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi dài ngày, bám biển, bám ngư trường.

Ngay từ sáng sớm, ngư dân cùng các bạn tàu tranh thủ thời gian để vận chuyển đá lạnh xuống hầm tàu, đồng thời kiểm tra nhiên liệu, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển dài ngày.

Đầu Xuân, ngay sau khi kết thúc mùng 1, nhiều tàu đã tranh thủ lên đường với hy vọng có thêm chuyến biển bội thu.

Thường mỗi chuyến đi biển, một tàu phải chuẩn bị khoảng 400 cây đá lạnh, hàng nghìn lít dầu cùng với các nhu yếu phẩm, thuốc men cho chuyến biển kéo dài 15-20 ngày.

Ngư dân chuẩn bị đá lạnh cho chuyến đi biển đầu Xuân. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Thuyền trưởng Nguyễn Trọng Tiến (tàu BĐ 974.70 TS) chia sẻ: “Đợt này đang là mùa cá ngừ nên tranh thủ đi biển, dù Tết nhưng chúng tôi vẫn ra khơi. Mùa này mà nghỉ thì tiếc lắm. Có chuyến cá ngừ về đầy khoang, anh em phấn khởi lắm."

Cũng giống như anh Tiến, trong đợt khai thác đầu năm 2026, ông Trần Văn Trọng chủ tàu BĐ 98429 TS trúng đậm chuyến bắt cá ngừ đại dương với khoảng 2,5 tấn cá.

Ngư dân Trọng cho biết: "Mỗi chuyến đi biển của chúng tôi thường đi đánh bắt khoảng 20 ngày mới về bờ. Đợt này thường là mùa khai thác nên tôi cùng anh em bạn tàu đã tiếp tục chuyến biển mới xuyên Tết với hy vọng sẽ có trúng thêm đợt nữa."

Theo kinh nghiệm của ngư dân, Gia Lai đang vào mùa đánh bắt cá ngừ đại dương nên hầu hết các tàu, thuyền liên tục ra khơi đánh bắt ngay sau khi kết thúc chuyến đi biển dài ngày. Nếu gặp luồng cá thuận lợi, tàu có thể về sớm và quay lại tiếp tục khai thác sớm.

Người thân chia tay ngư dân tại cửa biển Tam Quan. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Theo ông Đặng Văn Dẫn, quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan, một số chủ tàu thấy nguồn lợi đang có tiếp tục chuẩn bị để vươn khơi bám biển. Một số tàu ở lại ăn Tết rồi qua Tết Nguyên đán mới vươn khơi.

Số lượng tàu xuất bến tại cảng cá Tam Quan hiện có hơn 800 tàu, chủ yếu là tàu khai thác cá ngừ đại dương.

“Dù trong những ngày nghỉ lễ, cảng cá vẫn duy trì lực lượng trực 24/24h để hỗ trợ ngư dân cập cảng, bốc dỡ hải sản khi cần,” Quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan Đặng Văn Dẫn cho biết./.

