Trúng đậm cá mờm cơm, ngư dân Hà Tĩnh thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi ngày

Hàng chục tàu thuyền công suất dưới 60CV của ngư dân vùng biển Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) ra khơi và liên tục trúng luồng cá mờm cơm.

Trung bình mỗi ngày, thuyền ra khơi đánh bắt thu về từ 4-6 tạ cá mờm cơm, bán được với giá hàng chục triệu đồng. Đây là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng, có thể phơi làm hải sản khô nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

9 giờ sáng, tại Gò Cửa Nhượng đã nhộn nhịp thương lái chờ tàu thuyền về mang theo những mẻ cá mờm cơm tươi. Ngư trường khai thác cá mờm cơm nằm cách bờ khoảng 2-3 hải lý nên các tàu đánh bắt loại cá này thường đi về trong ngày.

Theo thông tin từ các ngư dân và tiểu thương, mùa cá mờm cơm thường nhiều vào khoảng tháng Tám đến tháng Chín dương lịch. Nếu gặp đúng luồng lớn, chỉ sau vài giờ đánh bắt trên biển có thể thu từ 4-6 tạ, có tàu nhiều lên đến cả tấn cá.

Ngư trường đánh bắt cá mờm cơm chỉ cách bờ từ 2 - 3 hải lý nên các thuyền đánh bắt thường đi về trong ngày. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Anh Nguyễn Hoàn, ngư dân xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh chia sẻ ra khơi từ 4-5 giờ sáng, do ngư trường khai thác ở gần bờ nên chỉ sau khoảng 4 tiếng ra khơi, gặp đúng luồng cá là 9 giờ thuyền đã có thể cập bến. Trung bình mỗi thuyền trúng khoảng 5 tạ cá cơm. Có thuyền trúng đậm hơn từ 6-7 tạ.

Theo chia sẻ của ngư dân, khi một thuyền ra khơi, nếu phát hiện có luồng cá mờm cơm, sẽ liên lạc cho các bạn thuyền khác cùng đến khai thác.

Mỗi thuyền sẽ có một lưới tre dài hàng chục mét, được cố định bằng 2 cây tre dài, ở giữa là lớp lưới dày để vợt cá mờm cơm vào. Thuyền vừa đi vừa vợt, hàng trăm nghìn con cá lớn nhỏ theo luồng đều nằm sẵn trong lưới.

Cá khi vợt xong sẽ cho vào thùng xốp đóng kín và đưa lên bờ bằng thuyền thúng cho thương lái.

Cá mờm cơm có kích thước chỉ bằng que diêm, toàn thân có màu trắng đục, chất lượng thịt ngon và bổ dưỡng nên rất được khách hàng ưa chuộng.

Cá mờm cơm có kích thước chỉ bằng que diêm, toàn thân có màu trắng đục, chất lượng thịt ngon và bổ dưỡng. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Theo các chuyên gia, loại cá này chứa hàm lượng canxi cao, giúp tăng cường sức khỏe xương khớp, rất phù hợp cho trẻ em và người già.

Cá mờm cơm cũng giàu protein, omega-3, vitamin và khoáng chất, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ chức năng não bộ, và tăng cường hệ miễn dịch. Thịt cá mềm, không xương cứng, dễ tiêu hóa và có thể xay nhuyễn, thích hợp cho trẻ nhỏ.

Những sọt cá mờm cơm tươi óng ánh vừa được vận chuyển lên đã được thương lái chờ sẵn. Với giá thu mua tại thuyền từ 30.000-40.000 đồng/kg, mỗi chuyến thuyền ra khơi, ngư dân có thể thu về hàng chục triệu đồng.

Thuyền vừa cập bến đã được thương lái thu mua ngay. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Niềm vui được mùa cá mờm cơm không chỉ của riêng ngư dân mà còn là niềm vui của thương lái ở vùng biển Cửa Nhượng. Ông Nguyễn Thanh Sáng, xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh cho biết, mấy ngày nay thu mua hàng tấn cá mờm cơm của ngư dân. Cá mờm phơi khô cũng được bán với giá rất cao từ 250.000-300.000 đồng/kg.

Những chuyến đi biển mang về đầy ắp hải sản giá trị cao là động lực cho ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương./.

