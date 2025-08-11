Ngư dân ven biển Lâm Đồng trúng đậm cá cơm, mang lại giá trị kinh tế lớn

Khoảng một tuần trở lại đây, ngư dân các địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng liên tiếp trúng luồng cá cơm - loài hải sản nhỏ bé nhưng mang lại giá trị kinh tế lớn.

Không khí tại các bến cá, cảng cá trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Nhiều tàu liên tục cập bến với khoang đầy ắp cá cơm. Sản lượng tăng, giá thu mua ổn định khiến ngư dân phấn khởi, có động lực tiếp tục vươn khơi bám biển.

Từ sáng sớm, khu neo đậu ghe thuyền tại Bãi Sau (phường Mũi Né) đã rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới khi từng chiếc thuyền thúng nối đuôi đưa cá cơm vào bờ. Những chiếc thuyền thúng vừa cập bến đã có hàng chục người chờ sẵn để thu mua cá cơm.

Những giỏ cá tươi rói nhanh chóng được bốc dỡ và phân loại ngay trên bãi cát trước khi được chuyển đi tiêu thụ hoặc đưa vào các cơ sở chế biến.

Giá cá cơm năm nay dao động từ 13.000-15.000 đồng/kg, tùy loại. Nhờ cá tươi, cá to và sản lượng dồi dào, nhiều thương lái sẵn sàng trả giá cao để gom hàng sớm. Không khí mua bán diễn ra khẩn trương nhưng vẫn rất trật tự.

Ngư dân vui mừng vì cá được giá, người mua hài lòng vì cá tươi, chất lượng. Các chủ tàu tranh thủ tiếp nhiên liệu, lương thực để kịp quay vòng chuyến biển tiếp theo.

Ông Lê Văn An, chủ tàu vào bán cá ở biển Mũi Né cho biết: “Cá cơm thường đi theo từng luồng nên trúng vào luồng cá thì chuyến nào cũng đầy khoang. Cá nhiều mà giá lại khá, ngư dân rất mừng. Có thu nhập ổn định, ngư dân có động lực bám biển dài lâu."

Theo bà Lê Thị Mỹ, chủ cơ sở thu mua cá cơm ở phường Mũi Né, khoảng 1 tuần lễ nay cá cơm vào mùa rộ. Có thời điểm ghe vào nhiều, cơ sở thu mua đến vài chục tấn, ít nhất thì cũng 5-7 tấn mỗi ngày.

Dù kích thước chỉ từ 5-10 cm, cá cơm mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho ngư dân. Cá cơm được tiêu thụ mạnh dưới nhiều hình thức như cá tươi bán trực tiếp tại các chợ đầu mối, cá cơm hấp phơi khô xuất khẩu và đặc biệt là nguyên liệu chế biến nước mắm. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn ngư dân, cá cơm còn tạo việc làm cho lao động “nghề bờ” như: Bốc vác, vận chuyển, hấp cá, phơi khô…

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh, người làm thuê tại bãi cá chia sẻ: “Cá vào nhiều thì việc làm nhiều. Ngoài phụ cân cá, chị em tôi về xưởng hấp cá thuê, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn, đủ trang trải cuộc sống."

Từng giỏ cá cơm đầy ắp, nặng trĩu được tập kết tại biển Mũi Né và được chuyển lên xe đến nơi chế biến, tiêu thụ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thời điểm này, ngư dân các địa phương ven biển như La Gi, Phan Thiết, Mũi Né, Phú Quý đang trong mùa khai thác cá Nam thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch, cao điểm là từ tháng 6 đến hết tháng 8. Đây cũng thời điểm cá cơm xuất hiện nhiều, theo từng luồng.

Theo các ngư dân, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, mùa cá cơm có thể kéo dài thêm 2 tháng nữa, ngư dân sẽ còn có thêm nhiều chuyến biển “bội thu."

Từ đầu năm 2025 đến nay, thời tiết và ngư trường tương đối ổn định, nguồn lợi hải sản xuất hiện nhiều, nên ngư dân các vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng vươn khơi bám biển khai thác hải sản thuận lợi, sản lượng khai thác đạt khá.

Trong 7 tháng, sản lượng khai thác ước đạt 140.360 tấn, tăng hơn 3,6 % so với cùng kỳ năm 2024.

Ngư trường khai thác chủ yếu tập trung tại vùng biển ven bờ và vùng lộng trong tỉnh, khu vực phía Nam đảo Phú Quý, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-1, đảo Côn Sơn. Các nghề như lưới rê, lưới vây, câu khơi… đánh bắt thuận lợi, chủ yếu là các loại cá cơm, cá nục, mực/.

