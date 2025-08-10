Ngư dân Quảng Trị trúng vụ đánh bắt cá cơm, cá nục gai

Từ ngày 6-10/8, ngư dân ở vùng phía Nam của tỉnh Quảng Trị đánh bắt được lượng lớn cá cơm, cá nục gai cho thu nhập cao.

Ghi nhận ngày 9/8, tại Bến cá Bắc Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 8 giờ sáng, nhiều ngư dân đã đưa tàu đánh bắt hải sản về cập kín các bến cảng.

Phần lớn các tàu cập cảng mang theo lượng lớn cá cơm, cá nục gai. Ngoài tàu của ngư dân Quảng Trị, còn có nhiều tàu của ngư dân các tỉnh miền Trung cũng cập bến cá này để đưa cá cơm, cá nục gai lên bờ đi bán.

Ngư dân Lê Văn Sỹ, xã Nam Cửa Việt cho biết, những ngày qua thời tiết có nắng liên tục, biển êm nên thuận lợi cho ngư dân đánh bắt cá cơm ở cách bờ từ 10-12 hải lý.

Tàu công suất nhỏ khai thác được bình quân từ 300-400 kg cá cơm, tàu công suất lớn có nhiều lao động đánh bắt được hàng tấn cá cơm, sau mỗi chuyến biển gần bờ. Cá cơm đưa về đến bến cảng bán được ngay với giá từ 12.000 -15.000 đồng/kg, tùy chất lượng, kích cỡ.

Cùng khoảng thời gian này, ngư dân đánh bắt ở vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Trị cũng trúng đậm cá nục gai. Cá nục gai được ngư dân khai thác ở vùng biển cách bờ khoảng từ 15 - 20 hải lý.

Thương lái thu mua cá cơm để vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tại Cảng cá Nam Cửa Việt, xã Nam Cửa Việt và Bến cá Bắc Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị nhiều tàu đánh bắt được lượng lớn cá nục gai cập bến cảng.

Ngay khi tàu cập cảng, chủ tàu huy động nhiều lao động khẩn trương đưa cá nục gai lên bờ, sau đó đựng cá vào các khay nhựa rồi rải đá lạnh lên để bảo quản, trước khi đưa lên xe ôtô tải vận chuyển đi tiêu thụ.

Cá nục gai càng tươi chất lượng càng tốt và bán được giá cao. Do đó khi đánh bắt được nhiều cá nục, chủ tàu thường đưa ngay về bờ để bán cho được giá.

Các cảng cá ở phía Nam tỉnh Quảng Trị như: Cửa Tùng, Nam Cửa Việt, Bến cá Bắc Cửa Việt nằm gần các ngư trường khai thác cá cơm, cá nục, mực… nên ngư dân của nhiều tỉnh, thành miền Trung thường xuyên đưa tàu cập cảng, để đưa hải sản lên bờ bán cho kịp thời.

Ngư dân Nguyễn Văn Tài, tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua khai thác được nhiều cá nục gai, chuyến biển được 3-4 tấn với tàu lớn có nhiều lao động.

Giá cá nục gai cũng khá cao khi bán tại cảng được từ 20.000-22.000 đồng/kg nên mỗi chuyến biển ngắn ngày, trừ chi phí mỗi lao động cũng có thu nhập cả triệu đồng.

Cá cơm, cá nục gai cập cảng còn tươi một phần được các thương lái thu mua rồi đưa đến bán tại các chợ lớn. Một lượng lớn cá nục gai, cá cơm được cung cấp để làm nguồn nguyên liệu cho các cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô truyền thống ở xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Tại xã Cửa Việt hiện có hàng chục cơ sở làm nghề hấp cá phơi khô ở dọc Quốc lộ 9 với hai loại cá chính là cá cơm và cá nục, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Cá cơm, cá nục được các cơ sở này thu mua khi còn tươi, sau đó mang về sơ chế rồi hấp từ 3-5 phút. Sau khi hấp, cá được mang ra phơi ngoài nắng trên các vỉa lưới.

Cá khô thành phẩm sau khoảng 3 ngày phơi nắng. Bình quân khoảng 3kg cá tươi, chế biến được 1kg cá khô thành phẩm để xuất khẩu./.