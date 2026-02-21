Báo cáo công tác y tế dịp Tết của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) cho thấy, về công tác khám, chữa bệnh, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc, đến ngày 20/2, hiện có 125.061 người bệnh đang điều trị, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Về tình hình khám, chữa bệnh cấp cứu trong 24 giờ (từ 7 giờ ngày 19/2 đến 7 giờ ngày 20/2), các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu 67.008 lượt người bệnh; 32.227 người bệnh nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 2.814 ca phẫu thuật, trong đó 432 ca phẫu thuật cấp cứu; có 2.690 ca đẻ, trong đó 1.317 ca mổ đẻ.

Lũy kế từ 7 giờ ngày 14/2 đến 7 giờ ngày 20/2, các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám, cấp cứu 425.407 lượt người bệnh; 148.996 người bệnh nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 16.969 ca phẫu thuật, trong đó 2.927 ca phẫu thuật cấp cứu; 13.719 ca đẻ, trong đó 6.563 ca mổ đẻ.

Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ ghi nhận 3.606 lượt khám, kiểm tra nghi do tai nạn giao thông; 1.702 trường hợp phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi; 28 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông.

Đối với tai nạn do pháo nổ, ghi nhận 21 trường hợp khám, cấp cứu; không có trường hợp tử vong.

Từ ngày 14-20/2 ghi nhận 316 trường hợp khám, cấp cứu; 12 trường hợp tử vong do pháo nổ, pháo hoa.

Về ngộ độc thực phẩm, từ ngày 14-20/2, trên toàn quốc chưa ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Chiều 19/2, tại Thanh Hóa ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm với 13 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc. Bộ Y tế đã chỉ đạo Cục An toàn thực phẩm có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân và tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm./.

