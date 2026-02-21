Đồng Nai: Đối tượng tạt xăng, chém người giữa phố sa lưới sau 1 ngày lẩn trốn

Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Biển (sinh năm 1991, quê phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, lúc 20 giờ 10 phút, ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trực ban Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin từ Công an phường Hố Nai về vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày tại đường dân sinh thuộc tổ 11, khu phố 1, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hiền (sinh năm 1989, quê thành phố Cần Thơ; chỗ ở hiện nay khu phố 1, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) bị một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng xăng đốt cháy và bị dao chém nhiều nhát vào người.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Qua đó, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Biển; nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án trên xuất phát từ mâu thuẫn về tiền bạc.

Tối 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt được Biển khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc tổ 9A, khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai sau hơn 1 ngày gây án.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định: Do có mâu thuẫn tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ; khoảng 16 giờ 30 ngày 17/2, Biển đã hẹn anh Hiền nói chuyện và yêu cầu đem theo sổ sách ghi chép tiền vật liệu và tiền công.

Đến 17 giờ 45 phút, khi đến khu vực ngã 3 thuộc khu phố 1, phường Hố Nai, khi đang nói chuyện thì Biển lấy trên xe 1 chai nhựa chứa xăng, tạt vào người anh Hiền và châm lửa đốt.

Do bị trúng lửa, anh Hiền nhảy khỏi xe bỏ chạy, Biển tiếp tục lấy 1 con dao giấu trong người truy sát, chém 1 nhát trúng vào sau đầu của anh Hiền.

Sau khi nạn nhân ngã xuống, Biển tiếp tục dùng dao chém 1 cái trúng vào bắp tay trái của anh Hiền rồi nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Hiền được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ./.

