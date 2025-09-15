Multimedia
Bắt giữ nghi phạm chém trọng thương phó trưởng công an xã ở Thanh Hóa

Ngày 14/9, Công an xã Hà Long đã bàn giao nghi phạm Tống Duy Lộc (32 tuổi, trú thôn Trạng Sơn, xã Hà Long) cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra.

Bản tin 60s ngày 15/9/2025 gồm những nội dung sau:

Bắt giữ nghi phạm chém trọng thương phó trưởng công an xã ở Thanh Hóa.

Nghi vấn tài xế xe bồn cố ý kéo lê nữ sinh dẫn đến tử vong.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 lên tiếng về nghi vấn top 5 biết trước câu hỏi.

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim ngay sau khi tự đi bộ đến bệnh viện.

Chìm ghe khi sang sông, 1 người bị nước cuốn mất tích.

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội.

Nghi phạm sát hại đồng minh ông Trump không hợp tác điều tra.

Tổng thống Trump cảnh báo Israel sau vụ không kích tại Qatar./.

