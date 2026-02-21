Đồng Tháp: Xử phạt lái xe và chủ xe gần 100 triệu đồng vì chở quá số người

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp), ngày 20/2, tại Km16+600 Quốc lộ 80, thuộc xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp) đã dừng kiểm tra xe ôtô khách biển số 71H-025...

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện không chạy đúng hành trình vận tải, chở quá số người quy định; đã lập biên bản vi phạm hành chính, với tổng mức tiền phạt đối với lái xe và chủ xe gần 100 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp nhận thông tin phản ánh từ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) liên quan xe ôtô khách mang biển số 71H-025.. của nhà xe T.B lưu thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu nghi vấn chở quá số người theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ; đồng thời, khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, camera phạt nguội trên các tuyến quốc lộ và tuyến đường trọng điểm để truy vết phương tiện.

Vào lúc 8 giờ 44 phút, ngày 20/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã dừng xe ô tô khách nói trên để kiểm tra. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.P (sinh năm 1980, ngụ ấp 2, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) về các hành vi: Điều khiển xe ôtô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km chở quá số người quy định (qua kiểm tra thực tế chở 55/42 người, nhiều hơn 13 người) quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức tiền phạt 19,5 triệu đồng; không chạy đúng hành trình vận tải được cho phép hoạt động theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền 700.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cùng với đó, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe là Hợp tác xã vận tải thủy bộ thành phố Bến Tre về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền là 78 triệu đồng. Như vậy, tổng mức tiền phạt đối với lái xe và chủ xe là 98,2 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp), trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và khai thác hệ thống camera giám sát 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách, như: chở quá số người quy định; để hàng hóa trong khoang hành khách; chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, vi phạm về nồng độ cồn... góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh./.

