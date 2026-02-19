Sáu ngày nghỉ Tết: Cả nước xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông làm 168 người chết

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết, 31 người bị thương.

So với mùng 3 Tết năm ngoái, giảm 7 vụ (12,96%), tăng 6 người chết (20,69%), giảm 15 người bị thương (32,61%). Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

Tính chung 6 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, cả nước xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương. So với 6 ngày đầu nghỉ Tết năm 2025, giảm 97 vụ (26,36%), giảm 35 người chết (17,24%), giảm 93 người bị thương (34,44%).

Trong số đó, đường bộ xảy ra 270 vụ, làm 167 người chết, 177 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2025, giảm 94 vụ (25,82%), giảm 33 người chết (16,50%), giảm 92 người bị thương (34,20%).

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; giảm 1 vụ và 1 người bị thương, số người chết không thay đổi so với 6 ngày đầu nghỉ Tết năm 2025. Đường thủy không xảy ra tai nạn; giảm 2 vụ, giảm 2 người chết so với cùng kỳ nghỉ Tết năm trước.

Cũng trong 6 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 48.251 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 482 xe ôtô, 17.214 xe môtô, 656 phương tiện khác; tước 1.515 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 9.685 trường hợp.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 9.720 trường hợp vi phạm tốc độ; 59 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 10 trường hợp quá khổ giới hạn; 297 trường hợp chở quá số người quy định; 24 trường hợp vi phạm về ma túy./.

