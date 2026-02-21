Multimedia

Infographics

Một số lưu ý khi di chuyển về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ.

infographics-giao-thong.jpg

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người dân từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại Hà Nội.

Để lộ trình quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ.

Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ luật giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia, không phóng nhanh, vượt ẩu. Các phương tiện chở khách cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn vận tải, không chở quá số người quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tết Nguyên đán #an toàn giao thông
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán

Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.

Những điều thú vị về loài ngựa

Những điều thú vị về loài ngựa

Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết./.

Những điều cần lưu ý khi uống rượu bia ngày Tết

Những điều cần lưu ý khi uống rượu bia ngày Tết

Theo Bộ Y tế, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nam giới không dùng quá >2 đơn vị cồn/ngày, nữ không quá >1 đơn vị cồn/ngày; nên uống từ từ, kết hợp ăn uống.