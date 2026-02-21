Một số lưu ý khi di chuyển về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ.

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người dân từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại Hà Nội.

Để lộ trình quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, thuận tiện, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào khung giờ cao điểm tại các tuyến cửa ngõ.

Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ luật giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia, không phóng nhanh, vượt ẩu. Các phương tiện chở khách cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn vận tải, không chở quá số người quy định./.