Mùng 4 Tết, giao thông thuận lợi, tai nạn tiếp tục giảm

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 27 người.

So với mùng 4 Tết Ất Tỵ, giảm 18 vụ (37,5%), giảm 13 người chết (43,33%), giảm 2 người bị thương (6,9%).

Trong ngày, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.241 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tạm giữ 63 xe ôtô, 3.565 xe môtô, 115 phương tiện khác; tước 346 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 2.105 trường hợp.

Trong số đó, vi phạm nồng độ cồn 3.473 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.597 trường hợp; chở quá số người quy định 27 trường hợp; đón, trả khách không đúng nơi quy định 3 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 20 trường hợp; vi phạm về ma túy 3 trường hợp.

Từ 0-24 giờ ngày 19/2, Công an 22 địa phương trên tuyến Quốc lộ 1A đã bố trí 4 ca tuần tra, kiểm soát; 132 tổ Cảnh sát giao thông với 619 lượt cán bộ, chiến sĩ, trong đó 63 tổ kiểm soát theo hướng Bắc-Nam, 56 tổ kiểm soát theo hướng ngược lại. Qua đó, đã kiểm soát 7.761 phương tiện; phát hiện, lập biên bản xử lý 1.023 trường hợp vi phạm (95 xe khách, 32 xe tải, 156 xe con, 1 xe container, 724 môtô, 15 phương tiện khác); trừ điểm, tước giấy phép lái xe 304 trường hợp; tạm giữ 349 phương tiện.

Lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn (320 trường hợp, chiếm 31,2%); vi phạm tốc độ (282 trường hợp, chiếm 27,5%); đi không đúng phần đường, làn đường (49 trường hợp, chiếm 4,78%); dừng, đỗ sai quy định (26 trường hợp, chiếm 2,5%); chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ (38 trường hợp, chiếm 3,7%); giao xe cho người không đủ điều kiện (46 trường hợp, chiếm 4,5%)...

Các Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 53 ca tuần tra, kiểm soát với 131 lượt cán bộ, chiến sỹ; kiểm soát 2.454 phương tiện, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm; trừ điểm giấy phép lái xe 6 trường hợp; tước phù hiệu 1 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện.

Trên đường thủy, Thủy đoàn 1, Thủy đoàn 2 (Cục Cảnh sát Giao thông) và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm.

Công an các địa phương cũng tăng cường nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác vận hành các đoàn tàu để chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc như Pháp Vân-Cầu Giẽ, Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Quảng Ninh khá vắng.

Các tuyến đường nội thành Hà Nội như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng... và các bến xe trung tâm Hà Nội (Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát...) có lưu lượng người và phương tiện không quá đông; các cổng ra vào bến xe thông thoáng, giao thông thuận lợi.

Giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cửa ngõ ra, vào thành phố bình thường; phương tiện lưu thông ổn định trên hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Tuyến Quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu nối Đồng Tháp và Vĩnh Long, lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển thuận lợi khi lên cầu.

Phòng Cảnh sát Giao thông Đồng Tháp và Vĩnh Long đã phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nghiêm trọng.

Tuyến Quốc lộ 1, phương tiện lưu thông thuận tiện, không xảy ra ùn tắc giao thông./.

