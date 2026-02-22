Chợ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Pháp giúp gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam

Ngày 21/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải gửi lời chúc mừng Năm Mới an khang, thịnh vượng tới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các hội đoàn và toàn thể bà con kiều bào tại Pháp, đồng thời bày tỏ tin tưởng năm Bính Ngọ 2026 sẽ tiếp nối những thành tựu đã đạt được, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Về phần mình, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, cho biết với vai trò là cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Pháp, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các hội đoàn và đối tác tổ chức những hoạt động văn hóa thiết thực, tạo không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng kiều bào.

Theo ông, Chợ Xuân không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là dịp để bà con quây quần trong không khí đầm ấm, tái hiện phong vị Tết quê hương giữa lòng nước Pháp. Thông qua các hoạt động như gói bánh chưng, trình diễn âm nhạc truyền thống, trò chơi dân gian và chương trình dành cho thiếu nhi, trung tâm mong muốn nuôi dưỡng tình cảm quê hương, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cội nguồn và bản sắc dân tộc, qua đó tăng cường sự gắn kết cộng đồng và chung tay gìn giữ, lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải (mang khăn) tham quan một gian hàng lưu niệm tại Chợ Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Đến với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, bà con kiều bào và bạn bè Pháp được hòa mình vào không gian Tết đặc trưng, với khuôn viên rực rỡ câu đối đỏ, đèn lồng, hoa đào, hoa mai và màn múa lân sôi động. Khách tham dự không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động. Khu vực gói bánh chưng thu hút gần 200 thanh thiếu niên và sinh viên.

Sau khi được hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn - từ chọn và xếp lá, đong gạo đến vắt nhân đỗ và buộc lạt, và giới thiệu về ý nghĩa biểu tượng của sản vật này trong văn hóa Tết Việt Nam, từng bạn trẻ tự tay gói cho mình những chiếc bánh vuông vắn xinh xắn.

Khu vực dành cho thiếu nhi cũng đông đảo không kém với những bàn tay nhỏ nhắn say sưa vẽ tranh, tô màu, làm phong bao lì xì, nặn tò he theo chủ đề mùa Xuân và quê hương. Trong khi đó, các gian ẩm thực thu hút sự chú ý đặc biệt, với hương vị của bánh chưng, nem rán, giò chả, bánh giò, bánh tiêu, các món chè truyền thống gợi nhớ hương vị Tết quê nhà.

Âm nhạc góp phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của Chợ Xuân. Xen giữa các hoạt động trải nghiệm là những tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn T’rưng, mang đến không gian âm thanh đậm đà bản sắc, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó là chương trình Gala do sinh viên đảm nhiệm với các tiết mục ca hát sôi động và đặc biệt là tiểu phẩm Táo quân song ngữ, tái hiện những câu chuyện đời sống quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Pháp.

Sự kiện nhận được nhiều phản hồi tích cực từ nhiều khách tham dự. Ông Alexandre Duval, một khách dự sự kiện, cho biết đây là lần đầu ông đến Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và ấn tượng trước sự phong phú của các hoạt động. Theo ông, từ ẩm thực, trang phục đến âm nhạc truyền thống, mỗi không gian đều mang lại trải nghiệm riêng, tạo cảm giác như được bước vào một Việt Nam thu nhỏ giữa Paris.

Ông Duval cũng cho rằng việc duy trì và quảng bá những giá trị truyền thống như vậy có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra tại Pháp, giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa của mình, tránh những nhầm lẫn thường thấy giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong khu vực.

Ông bày tỏ mong muốn Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp được biết đến rộng rãi hơn tại vùng thủ đô Ile-de-France và có thêm nhiều sự kiện văn hóa, kể cả tổ chức bên ngoài Trung tâm, để đông đảo người dân Paris có cơ hội tiếp cận và khám phá văn hóa Việt Nam.

Các bé trải nghiệm gói bánh chưng cùng mẹ tại Chợ Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Trong khi đó, chị Mei Lazano chia sẻ việc cùng nhau chế biến món ăn truyền thống Việt Nam mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp và tạo nên một khoảnh khắc sum vầy ý nghĩa. Trước đây, chị cho biết mình chủ yếu biết đến phở, nhưng thông qua Chợ Xuân, chị có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực cũng như phong tục Tết của người Việt.

Theo chị, những hoạt động trải nghiệm như vậy không chỉ giúp mở rộng hiểu biết cá nhân mà còn góp phần giới thiệu Việt Nam đến đông đảo công chúng Pháp.

Đối với cộng đồng kiều bào, Chợ Xuân là dịp để tìm lại cảm xúc quê hương. Chị Mai Kim Ngọc chia sẻ rằng, sống xa quê, không phải lúc nào cũng có cơ hội tìm một không gian để nhớ về Tết truyền thống. Lần đầu đến đây, chị cảm nhận rõ không khí quê hương, được gặp gỡ đông đảo người Việt và cùng nhau đón Xuân trong sự ấm áp, gần gũi. Với chị, đó là cảm giác như đang đón Tết trên chính quê hương mình.

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22/2, Chợ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp không chỉ tái hiện không khí Tết cổ truyền mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu, gắn kết cộng đồng người Việt với bạn bè quốc tế.

Thông qua các hoạt động văn hóa đặc sắc, hình ảnh một Việt Nam đậm đà bản sắc, cởi mở và giàu sức sống tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa tại thủ đô Paris và trên đất Pháp trong những ngày đầu Xuân mới./.

