Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm chiều 18/2

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 18/2.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,0% lên 57.143,84 điểm sau khi Chính quyền Mỹ công bố đợt đầu tư đầu tiên từ Nhật Bản. Đây là một phần trong gói đầu tư khổng lồ trị giá 550 tỷ USD mà Tokyo cam kết trong thỏa thuận thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thị trường chứng khoán Sydney cũng đóng cửa trong sắc xanh, trong khi các sàn giao dịch tại Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Seoul và Đài Bắc (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Các nhà phân tích tại Tokai Tokyo Intelligence nhận định giới đầu tư nhiều khả năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến phát điện bằng khí đốt, xuất khẩu dầu thô và kim cương tổng hợp - những lĩnh vực thuộc nhóm nhận các khoản đầu tư ban đầu của Mỹ.

Các nhà giao dịch cũng theo dõi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này, khi các Giám đốc điều hành (CEO) của nhiều tập đoàn công nghệ và các nhà lãnh đạo toàn cầu gặp nhau tại Hội nghị AI Impact Summit ở New Delhi.

Hội nghị kéo dài 5 ngày được quảng bá là kỳ tổ chức lớn nhất từ trước đến nay nhằm đưa ra lộ trình chung cho quản trị và hợp tác AI toàn cầu.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán đóng cửa nghỉ lễ./.

Thị trường chứng khoán châu Á khởi đầu thận trọng trước biến động địa chính trị Diễn biến thị trường đang chịu sự chi phối của số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ Nhật Bản, các dự báo về chính sách tài khóa bổ sung và những biến động địa chính trị tại Trung Đông.