Quốc hội Peru thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống lâm thời

Ngày 17/2, Quốc hội Peru đã thông qua 7 kiến nghị bất tín nhiệm nhằm phế truất Tổng thống lâm thời Jose Jeri, buộc ông phải rời nhiệm sở ngay lập tức chỉ sau 4 tháng đảm đương vị trí lãnh đạo.



Các kiến nghị được thông qua với 75 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, quyền Chủ tịch Quốc hội Fernando Rospigliosi tuyên bố chức vụ tổng thống bị khuyết.



Ông Rospigliosi cho biết các nghị sỹ sẽ họp phiên toàn thể vào 18h (giờ địa phương) ngày 18/2 để bầu Chủ tịch Quốc hội mới. Người được lựa chọn sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thống Peru lâm thời cho đến tháng 7 tới.



Ông Jeri tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru ngày 10/10/2025, sau khi Quốc hội phế truất người tiền nhiệm là bà Dina Boluarte trong bối cảnh gia tăng làn sóng biểu tình phản đối tham nhũng và tình trạng bạo lực gia tăng liên quan đến tội phạm có tổ chức. Ông là Tổng thống thứ 7 của Peru trong vòng 10 năm.



Theo Hiến pháp Peru, trong trường hợp tổng thống tạm thời hoặc vĩnh viễn không thể thực hiện nhiệm vụ, Phó Tổng thống thứ nhất sẽ lên thay. Nếu Phó Tổng thống thứ nhất không thể đảm nhiệm, Phó Tổng thống thứ hai sẽ kế nhiệm.

Trường hợp cả hai phó tổng thống đều không thể thực thi chức trách, Chủ tịch Quốc hội sẽ tạm thời nắm quyền tổng thống. Nếu vị trí này bị bỏ trống kéo dài, Chủ tịch Quốc hội phải lập tức kêu gọi tổ chức bầu cử./.

