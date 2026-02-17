Canada bổ nhiệm Trưởng phái đoàn đàm phán thương mại mới với Mỹ

Ngày 16/2, Thủ tướng Canada Mark Carney đã chính thức bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Janice Charette giữ chức Trưởng phái đoàn đàm phán thương mại của nước này tại Mỹ.



Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng Canada, bà Janice Charette sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ Canada tại Mỹ, ông Mark Wiseman, để điều hành quá trình rà soát Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sắp tới.



Hiệp định USMCA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 với thời hạn 16 năm. Theo các điều khoản đã ký kết, cả ba quốc gia thành viên bắt buộc phải tiến hành một đợt rà soát chung vào dịp kỷ niệm 6 năm thực thi hiệp định, tức là vào ngày 1/7/2026.



Canada và Mỹ hiện duy trì một trong những mối quan hệ thương mại lớn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê, kim ngạch hàng hóa và dịch vụ được lưu thông qua biên giới hai nước lên tới 3,5 tỷ đôla Canada (2,5 tỷ USD)/ngày.

Dưới khung hiệp định USMCA, hơn 85% hàng hóa giao thương giữa hai quốc gia láng giềng này được miễn thuế hoàn toàn./.

