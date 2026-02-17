Mỹ: Chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa từng phần

Tình trạng đóng cửa từng phần của chính phủ liên bang Mỹ bước sang tuần mới sau khi các cuộc đàm phán về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) không đạt được thỏa thuận trong cuối tuần qua.

Quốc hội hiện đang nghỉ một tuần và chưa dự kiến trở lại thủ đô Washington D.C cho đến tuần tới, khiến thời điểm chấm dứt bế tắc vẫn chưa rõ ràng.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các Thượng nghị sỹ Dân chủ do lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer dẫn đầu tiếp tục yêu cầu một loạt cải tổ đối với Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), trực thuộc DHS.



Trong khi đó, phía Cộng hòa mô tả những yêu cầu này là “lằn ranh đỏ”. Nhà Trắng đã dẫn đầu cuộc thương lượng thay mặt các Thượng nghị sĩ Cộng hòa và đề nghị một phương án mà phía Dân chủ đã bác bỏ.



Trong khi đó, các hoạt động cốt lõi của ICE dự kiến vẫn tiếp tục nhờ nguồn ngân sách đã được phê chuẩn trước đây. Tuy nhiên, một số cơ quan khác thuộc Bộ An ninh Nội địa như Cơ quan An ninh Vận tải (TSE) và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) vẫn bị ảnh hưởng.



Lãnh tụ phe đa số tại Thượng viện của đảng Cộng hòa, ông John Thune cho biết các nhà lập pháp sẽ được báo trước 24 giờ nếu đạt được thỏa thuận./.