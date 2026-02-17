Belarus tái khẳng định ủng hộ Cuba, phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương

Ngày 16/2, Belarus đã tái khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Cuba, đồng thời tuyên bố với Đại sứ Cuba rằng chính quyền Minsk phản đối mọi hình thức trừng phạt đơn phương.



Trong cuộc gặp với Đại sứ Cuba tại Belarus Santiago Perez Benitez, Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov đã thảo luận về tình hình hiện nay xung quanh đảo quốc Caribe này.

Ông Ryzhenkov khẳng định sự ủng hộ kiên định của Belarus đối với nhân dân Cuba trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.



Người đứng đầu ngành ngoại giao Belarus nhấn mạnh Minsk kiên quyết bác bỏ mọi biện pháp cưỡng chế đơn phương áp đặt lên các quốc gia, đồng thời khẳng định mọi tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.



Hai bên cam kết duy trì đà tích cực đạt được từ các chuyến thăm cấp cao năm ngoái, đồng thời khẳng định kế hoạch thúc đẩy các thỏa thuận song phương năm 2025 trên các lĩnh vực thương mại, y tế và giáo dục./.

