Mỹ bắt giữ tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt tại Ấn Độ Dương

Ngày 15/2, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết lực lượng chấp pháp nước này đã tiến hành kiểm soát một tàu chở dầu tại Ấn Độ Dương, cho rằng tàu trên vi phạm lệnh phong tỏa đối với các tàu bị áp trừng phạt ở khu vực Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành và tìm cách rời khỏi khu vực.

Theo Lầu Năm Góc, tàu chở dầu Veronica III treo cờ Panama đã “cố tình vi phạm lệnh phong tỏa nêu trên và tìm cách trốn thoát."

Lực lượng Mỹ đã theo dõi hành trình con tàu từ Caribe sang Ấn Độ Dương, sau đó áp sát và tiến hành bắt giữ. Bộ trên nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép các chủ thể vi phạm và các lực lượng liên quan tự do hoạt động trên các vùng biển.

Bài đăng trên mạng xã hội X của Lầu Năm Góc kèm video cho thấy Mỹ triển khai trực thăng, tiếp cận và lên boong tàu để thực hiện hoạt động kiểm tra.

Theo trang theo dõi hàng hải TankersTrackers.com, tàu Veronica III rời Venezuela ngày 3/1, chở khoảng 1,9 triệu thùng dầu.

Con tàu này cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ liên quan tới Iran, theo dữ liệu của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Khoảng 1 tuần trước đó, Lầu Năm Góc cũng chặn giữ tàu Aquila II theo phương thức tương tự. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump đã áp lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu thuộc diện trừng phạt ra - vào Venezuela. Đến nay, ít nhất 9 tàu đã bị bắt giữ./.

