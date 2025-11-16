Canada đầu tư mở rộng đường ống dẫn dầu thô xuất khẩu sang Mỹ

Nhà điều hành đường ống dẫn dầu Canada Enbridge vừa phê duyệt dự án trị giá 1,4 tỷ USD nhằm tăng công suất đường ống dẫn dầu xuất khẩu sang Mỹ.

Dự án mở rộng đường ống Mainline và Flanagan South, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sẽ bổ sung thêm 250.000 thùng/ngày cho các tàu chở dầu của Canada vận chuyển dầu đến vùng Trung Tây và Bờ Vịnh nước Mỹ.

Tuần trước, Enbridge cũng công bố kế hoạch đánh giá mức độ quan tâm thương mại trong giai đoạn mở rộng thứ hai hệ thống đường ống Mainline, có thể bổ sung thêm 250.000 thùng/ngày. Đường ống chính của Enbridge đã vận chuyển trung bình 3,1 triệu thùng/ngày trong quý 3 năm nay.

Mặc dù Canada, quốc gia xuất khẩu 90% dầu thô sang Mỹ, đang cố gắng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm hạn chế tác động do các chính sách thương mại khó lường dưới thời Tổng thống Donald Trump, Phó Chủ tịch Điều hành Enbridge, ông Colin Gruending, thừa nhận việc mở rộng sang Mỹ vẫn là phương án hợp lý nhất.

Ông Gruending cho biết: "Đó là nơi chúng tôi có tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới và ai muốn mua thêm dầu Canada của chúng tôi. Cơ hội ở phía Nam vẫn còn khá lớn, có đủ loại lý do địa chính trị để làm điều đó và củng cố mối quan hệ ở đây."

Canada đạt sản lượng khai thác dầu kỷ lục 5,1 triệu thùng/ngày vào năm ngoái và Enbridge dự báo nguồn cung sẽ còn tăng thêm từ 500.000-600.000 thùng/ngày vào cuối thập kỷ này.

Tỉnh Alberta, nơi sản xuất dầu chính của Canada, đang đánh giá tính khả thi của kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu thô mới đến bờ biển tỉnh British Columbia nhằm tăng xuất khẩu dầu sang châu Á.

Đường ống Trans Mountain, thuộc sở hữu của chính phủ Canada và hiện là lựa chọn duy nhất để vận chuyển dầu Canada trực tiếp đến các thị trường châu Á, đã tăng gấp ba công suất vào năm ngoái với khoản đầu tư mở rộng 34 tỷ CAD (24,2 tỷ USD).

Nhà điều hành Trans Mountain đang xem xét một loạt các dự án mở rộng công suất, có thể giúp vận chuyển thêm 200.000-300.000 thùng/ngày vào năm 2029.

Các dự án này, kết hợp với kế hoạch mở rộng đường ống của Enbridge sang Mỹ, sẽ có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển dầu của Canada đến cuối thập kỷ này.

Ông Gruending cho biết nếu chính phủ Canada loại bỏ một số rào cản về quy định và chính sách đã kìm hãm sự tăng trưởng của ngành dầu mỏ trong những năm gần đây, nguồn cung có thể tăng nhiều hơn dự kiến./.

