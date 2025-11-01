Kinh tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ đàm phán thương mại với Canada

Việc đàm phán đổ vỡ đánh dấu một sự đảo ngược đột ngột trong quan hệ giữa Mỹ và Canada - hai đồng minh lịch sử, vốn đã bị lung lay kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.

Lan Phương
Xe tải chở thép thành phẩm tại một công ty thép ở Delta, tỉnh British Columbia (Canada) ngày 3/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ bất kỳ khả năng nối lại đàm phán thương mại với Canada, chỉ một tuần sau khi ông đột ngột ngưng các cuộc đối thoại do căng thẳng về một quảng cáo chống thuế quan.

Khi được phóng viên hỏi về khả năng nối lại các cuộc thảo luận để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Canada, ông Trump đã trả lời dứt khoát: "Không.”

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa phản đối quảng cáo chống chủ nghĩa bảo hộ của Canada, khẳng định quảng cáo đó sai sự thật. Tổng thống Trump đã phản ứng gay gắt đối với quảng cáo này, chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại song phương và lập tức áp đặt thêm 10% thuế quan lên các sản phẩm của Canada.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định ông có "mối quan hệ tốt" với Thủ tướng Carney và hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc thảo luận tích cực bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc.

Vài ngày trước đó, tại một hội nghị thượng đỉnh khác ở Malaysia, ông Carney cũng đã nhắc lại rằng Canada sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Việc đàm phán đổ vỡ đánh dấu một sự đảo ngược đột ngột trong quan hệ giữa hai đồng minh lịch sử, vốn đã bị lung lay kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.

Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ và là nhà cung cấp chính thép và nhôm cho các công ty nước này. Mặc dù phần lớn thương mại qua biên giới vẫn được miễn thuế nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, nhưng các mức thuế theo ngành - đặc biệt là đối với thép, nhôm và ôtô - đã giáng đòn mạnh vào Canada, gây mất việc làm và chèn ép các doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Đàm phán thương mại #Mỹ-Canada Canada Mỹ
