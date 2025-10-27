Thủ tướng Canada sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 27/10 tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa Canada và tuyên bố chấm dứt mọi cuộc thương lượng giữa hai nước.

Phát biểu bên lề hội nghị khu vực tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ ở mọi cấp, từ cấp lãnh đạo đến bộ trưởng, bất cứ khi nào Washington sẵn sàng.

Ông cũng cho biết chưa có liên hệ nào với Tổng thống Trump tại Malaysia, song đã thống nhất sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc ngày 29/10 để thảo luận về quan hệ thương mại song phương và sự phát triển của hệ thống toàn cầu.

Trong khi đó, trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tạm thời "không gặp Thủ tướng Carney" và chỉ trích Canada là "một trong những đối tác khó làm việc nhất," dù vẫn "rất yêu quý đất nước và người dân Canada."

Động thái leo thang thuế quan mới của Mỹ được đưa ra sau khi một đoạn quảng cáo do chính quyền bang Ontario (Canada) phát hành, đã sử dụng trích đoạn từ bài phát biểu của cố Tổng thống Ronald Reagan năm 1987 để chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Trong đoạn trích, ông Reagan cảnh báo rằng thuế nhập khẩu cao tất yếu sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa từ nước ngoài và châm ngòi cho các cuộc chiến thương mại khốc liệt.

Tổ chức Ronald Reagan Foundation đã phản ứng gay gắt, cáo buộc chính quyền Ontario “cắt ghép có chọn lọc” âm thanh và hình ảnh, đồng thời tuyên bố đang xem xét các biện pháp pháp lý.

Trước áp lực này, tỉnh Ontario cho biết sẽ rút quảng cáo vào ngày 27/10 nhằm tạo điều kiện cho việc nối lại đàm phán.

Các mức thuế của Mỹ trong lĩnh vực thép, nhôm và ôtô đã tác động mạnh tới nền kinh tế Canada, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và buộc phải cắt giảm việc làm.

Thủ tướng Carney nhấn mạnh hai bên trước đó “đã đạt được tiến triển đáng kể” trong các cuộc thương lượng, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan tới thép, nhôm và năng lượng./.

