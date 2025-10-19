Canada tuyên bố không áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ

Theo mạng tin cbc.ca ngày 18/10, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết chính phủ của ông sẽ không xem xét việc áp thêm thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ, ngay cả khi chiến tranh thương mại vẫn đang diễn ra, bởi vì có những dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán song phương đang đi đúng hướng.

Tuyên bố của ông Carney được đưa ra trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ một số thủ hiến và các tổ chức lao động, để phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tăng thuế đối với các lĩnh vực quan trọng - những khoản thuế đã thu hút việc làm và đầu tư khỏi Canada.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, chuyên gia về thuế quan của Trump, đã tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào cũng sẽ không bao gồm việc xóa bỏ thuế quan đối với ôtô Canada - những bình luận đã gây ra lo ngại và khiến dư luận mong muốn Canada phải có lập trường cứng rắn hơn với Mỹ.

Tuy nhiên, ông Carney cho biết đây không phải là lúc để làm điều đó, vì các quan chức Canada và Mỹ đang trong quá trình đàm phán. Carney nói: "Vẫn còn thời gian để đáp trả, vẫn còn thời gian để đàm phán"./.

