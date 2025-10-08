Thuế quan của Mỹ: Tổng thống D.Trump cam kết “đối xử công bằng” với Canada

Ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ đối xử công bằng với Canada trong các cuộc đàm phán liên quan đến các mức thuế mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa Canada.

Phát biểu tại Nhà Trắng trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney về vấn đề thương mại, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng rằng Canada sẽ hài lòng sau cuộc thảo luận.

Ông khẳng định Mỹ sẽ “đặc biệt đối xử công bằng” với Canada. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Washington sẽ tiếp tục áp thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Canada.

Khi được hỏi về tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), ông Trump cho biết sẵn sàng cân nhắc nhiều phương án khác nhau. Theo ông, việc đàm phán lại hiệp định là một lựa chọn tích cực, nhưng nếu cần thiết, các thỏa thuận song phương riêng lẻ cũng có thể được xem xét. Ông nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ, đồng thời cũng có lợi cho Canada.

Đây là chuyến thăm thứ hai của Thủ tướng Carney tới Nhà Trắng chỉ trong vòng 5 tháng, trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng buộc ông phải giải quyết các mức thuế của Mỹ đang gây thiệt hại lớn cho ngành thép, ôtô và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada.

Sau khi nhậm chức Thủ tướng Canada vào tháng 3, ông Carney đã chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn, thể hiện rõ mong muốn làm dịu quan hệ song phương. Kể từ đó, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa họ.

Canada hiện có tới 75% hàng xuất khẩu sang Mỹ, khiến nước này đặc biệt dễ tổn thương trước bất kỳ động thái thương mại nào từ phía Washington. Dù phần lớn hàng hóa vẫn được miễn thuế theo USMCA, các mức thuế mới đã giáng đòn nặng lên các ngành công nghiệp trọng điểm như thép, nhôm và ô tô.

Cũng liên quan đến vấn đề thuế quan, ngày 7/10, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang tiến hành trao đổi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm giải pháp tránh mức thuế 25% mà Mỹ dự kiến áp dụng đối với xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu từ ngày 1/11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo sáng cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum thừa nhận biện pháp này sẽ tác động tới Mexico nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, đồng thời khẳng định bà sẽ yêu cầu một cuộc điện đàm trực tiếp với người đồng cấp Mỹ để thảo luận các biện pháp nhằm đạt được thỏa thuận trước thời hạn áp thuế.

Theo số liệu của tổ chức tài chính Banco BASE, Mexico hiện cung cấp tới 82% lượng xe tải hạng nặng được nhập khẩu vào Mỹ, trong khi Công ty tư vấn Capital Economics ước tính con số này ở mức 78%.

Với thị phần áp đảo, bất kỳ biện pháp thuế quan nào từ phía Mỹ đều đe dọa trực tiếp đến ngành sản xuất và xuất khẩu xe tải của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này.

Trong những năm gần đây, Mexico đã khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và xuất khẩu ôtô lớn của khu vực Bắc Mỹ. Năm 2024, nước này xuất khẩu khoảng 3,48 triệu xe các loại, chủ yếu sang thị trường Mỹ.

Riêng với xe tải hạng nặng, số lượng xuất khẩu sang Mỹ đã tăng mạnh, đưa Mexico trở thành nguồn cung chính cho ngành vận tải đường bộ của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, theo một báo cáo chuyên ngành, giá trị thị trường xe tải hạng nặng tại Mexico đạt khoảng 18,6 tỷ USD trong năm 2025 và sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao trong các năm tới do nhu cầu vận tải hàng hóa và thương mại xuyên biên giới gia tăng.

Các chuyên gia cảnh báo việc áp thuế 25% sẽ khiến chi phí nhập khẩu xe tải tại Mỹ tăng cao, làm gián đoạn hợp đồng mua bán và gây sức ép lớn đối với các nhà sản xuất tại Mexico. Tuy nhiên, theo các điều khoản của USMCA, những doanh nghiệp chứng minh được tỷ lệ nội địa hóa tại khu vực Bắc Mỹ trong sản phẩm có thể được hưởng mức thuế ưu đãi hoặc được miễn trừ.

Giới phân tích nhận định trong những tuần tới, Mexico sẽ phải đẩy nhanh đàm phán song phương và phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để tận dụng các ngoại lệ theo USMCA, đồng thời chuẩn bị các kịch bản ứng phó trong trường hợp Mỹ thực thi việc áp thuế từ ngày 1/11./.

