Thuế quan Mỹ đẩy hàng dệt may Trung Quốc chuyển hướng sang châu Âu

Xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) đang tăng mạnh khi các nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi thuế quan nặng nề từ Mỹ chuyển hướng xuất hàng sang thị trường châu Âu.

Dữ liệu của Hiệp hội Dệt may châu Âu (Euratex) cho thấy trong nửa đầu năm 2025, nhập khẩu hàng dệt may và quần áo từ Trung Quốc vào EU đã tăng 20% cả về giá trị lẫn khối lượng so với cùng kỳ năm 2024.

Phần lớn mức tăng này đến từ khoảng 2 tỷ euro (2,33 tỷ USD) giá trị quần áo giá rẻ nhập khẩu vào châu Âu.

Ông Mario Jorge Machado, Chủ tịch Euratex, nhận định: “Cuộc chiến thuế quan đang diễn ra và Trung Quốc xuất khẩu ít hơn sang Mỹ. Một lượng lớn hàng hóa đó đang được chuyển hướng sang châu Âu, và điều này cũng đi kèm với việc giá các mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh.”

Tác động dây chuyền từ thuế quan của Mỹ đang càng rõ rệt hơn khi EU vẫn chưa có tiến triển trong việc hạn chế làn sóng hàng hóa giá rẻ tràn vào từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Temu hay Shein.

Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất bỏ ngưỡng miễn thuế 150 euro (nghĩa là dưới mức này hàng hóa nhập khẩu vào EU được miễn thuế) và thay vào đó áp dụng phí cố định 2 euro cho mỗi gói hàng trị giá dưới 150 euro. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn cần các nước thành viên thông qua trước khi trở thành luật.

Trong khi đó, Mỹ đã bãi bỏ hoàn toàn quy định miễn thuế cho hàng hóa giá trị thấp từ tháng 8/2025, và hiện mỗi gói hàng gửi vào Mỹ phải chịu mức phí tối thiểu 80 USD.

Ông Machado chỉ trích các chính trị gia châu Âu “không bảo vệ ngành công nghiệp của mình trong nhiều năm qua,” trong khi Trung Quốc và Mỹ “đều hành động vì lợi ích quốc gia.”

Ở chiều ngược lại, giá trị xuất khẩu hàng dệt may của EU sang Trung Quốc đã giảm tới 19% trong nửa đầu năm nay, do giá quần áo tại châu Âu giảm vì áp lực cạnh tranh, cùng với việc đồng nhân dân tệ yếu hơn so với đồng euro.

Bà Léa Marie, Tổng giám đốc công ty đồ lót Pháp Le Slip Français, cho biết doanh nghiệp của bà đang “trực tiếp cạnh tranh” với hàng nhập khẩu từ châu Á và đã phải đầu tư nhiều hơn cho truyền thông để thuyết phục người tiêu dùng rằng “mua hàng của chúng tôi là góp phần tạo việc làm trong ngành dệt may Pháp.”

Chính sách thuế quan của Mỹ đã gây ra sự xáo trộn lớn trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt từ Trung Quốc. Điều này khiến các doanh nghiệp châu Âu đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn từ hàng giá rẻ Trung Quốc, trong khi họ đã phải gánh thêm chi phí hành chính và giá năng lượng cao hơn nhiều so với các thị trường khác.

Bản thân các công ty dệt may châu Âu cũng đang gặp khó khi xuất khẩu sang Mỹ với mức thuế cao hơn trước. Trước khi EU và Mỹ ký thỏa thuận thương mại mới vào tháng 7/2025, quy định mức thuế tiêu chuẩn 15% cho hầu hết sản phẩm, đa số mặt hàng dệt may chỉ chịu thuế dưới 15%. Theo Euratex, chỉ 11% sản phẩm dệt may bị áp thuế trên mức này.

Hiện ngành dệt may EU tạo ra 170 tỷ euro doanh thu hàng năm và sử dụng khoảng 1,3 triệu lao động. Bà Marie nhấn mạnh trái với nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định của EU đang “kìm hãm tăng trưởng,” công ty của bà không gặp khó khăn đặc biệt nào với các quy định của EU; ngược lại, bà cho rằng chính những quy định này đang bảo vệ doanh nghiệp.

Giới hoạch định chính sách EU đang theo dõi sát sao các dấu hiệu bán phá giá hàng hóa Trung Quốc, vốn có thể kéo lạm phát xuống thấp hơn.

Không chỉ dệt may, châu Âu cũng đang chứng kiến làn sóng thép nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh sau khi bị chặn vào Mỹ do thuế cao./.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm mạnh trong tháng Tám Các lô hàng từ Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 8/2025 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và đây là tháng thứ năm liên tiếp xuất khẩu sang Mỹ ghi nhận mức sụt giảm hai chữ số.