Kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong 7 tháng đạt 3.600 tỷ USD

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước này trong 7 tháng đầu năm nay tính theo đồng nhân dân tệ đã tăng lên 25.700 tỷ nhân dân tệ (3.600 tỷ USD), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo GAC, số liệu trên cao hơn nhiều so với mức tăng 2,9% trong 6 tháng đầu năm nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động ngoại thương trong tháng 7 vừa qua.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong tháng trước tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 8% và kim ngạch nhập khẩu tăng 4,8%, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp.

Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với kim ngạch thương mại song phương trong 7 tháng đầu năm nay tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 16,7% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước này.

Liên minh châu Âu (EU) đứng thứ hai với kim ngạch thương mại song phương trong cùng thời gian tăng 3,9%. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc, mặc dù kim ngạch thương mại song phương giảm 11,1% trong cùng kỳ./.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc IMF nâng đáng kể dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2025 từ mức 4% đưa ra hồi tháng Tư lên 4,8%, đồng thời cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong 2026 lên 4,2%.