Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu máy bay không người lái hạng nặng

Một doanh nghiệp của Indonesia đã trở thành khách hàng quốc tế đầu tiên đặt mua hệ thống máy bay không người lái (UAS) dân dụng hạng tấn (tonne-class) do Trung Quốc sản xuất, đánh dấu bước tiến quan trọng của Bắc Kinh trong việc đưa dòng sản phẩm công nghệ cao này vươn ra thị trường toàn cầu.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hợp đồng được ký kết cuối tháng trước tại Hội nghị Phát triển và Đổi mới Công nghiệp Tầm thấp lần thứ 2 diễn ra ở thành phố Thạch Hà Tử, Tân Cương, Trung Quốc.

Công ty PT Unmanned Airtransport của Indonesia đã đặt mua 20 hệ thống UAS Hongyan HY100 do Công ty Công nghệ Hàng không Ursa (Ursa Aviation Technology) của Trung Quốc phát triển.



Giám đốc điều hành (CEO) của PT Unmanned Airtransport Indonesia, ông Agung Sasongkojati, cho biết: “Trung Quốc đang đi đầu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng UAS. Chúng tôi muốn đưa công nghệ này về Indonesia vì nó có thể chở khối lượng lớn hàng hóa, vận chuyển gần 2 tấn hàng qua biển và đến những khu vực mà máy bay thông thường không thể tiếp cận.”



UAS Hongyan HY100 được đánh giá có hiệu suất vượt trội, với trọng lượng cất cánh tối đa 5.250 kg và tải trọng thương mại lên tới 1.900 kg. Với tầm bay tối đa 1.800 km, mẫu máy bay này được kỳ vọng sẽ giải quyết hiệu quả các thách thức về hậu cần tại Indonesia, quốc gia có hàng nghìn hòn đảo và địa hình phức tạp.

HY100 đặc biệt phù hợp trong vận chuyển nhanh vật tư y tế, hàng hóa thương mại điện tử và thực phẩm tươi sống.



Cũng tại hội nghị ở Tân Cương, Chính phủ Guinea Xích đạo đặt mua 10 hệ thống UAS Hongyan HY100. Bên cạnh đó, công ty Ursa Aviation Technology của Trung Quốc cũng thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Kazakhstan.



Được thành lập năm 2017, Ursa Aviation Technology là doanh nghiệp hàng không duy nhất của Trung Quốc đến nay đã đạt được toàn bộ các chứng chỉ quan trọng do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp cho dòng UAS cỡ lớn.

HY100 là mẫu UAS cỡ lớn đầu tiên của Trung Quốc được sản xuất hàng loạt và đưa vào vận hành thương mại, đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực này của Trung Quốc./.

