"Ánh sáng lý tưởng" kết nối thanh niên Việt Nam-Trung Quốc

Trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” - Trại nghiên cứu, học tập “Ánh sáng lý tưởng” kéo dài 8 ngày (từ 25/3-1/4), ngày 26/3, hơn 150 sinh viên và giáo viên Việt Nam đến từ 8 trường đại học đã tham dự buổi tọa đàm chuyên đề "Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”; thăm nơi ở và làm việc của Người trong thời gian hoạt động cách mạng tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam).

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa khi diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Sinh viên tham gia Trại nghiên cứu, học tập “Ánh sáng lý tưởng” tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” được Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc (tháng 4/2025).

Tại buổi gặp gỡ này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố trong 3 năm tới sẽ mời thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc tham gia Chương trình nghiên cứu, học tập, lần theo dấu chân cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước, tìm hiểu nền tảng của tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, trực tiếp cảm nhận sinh động thực tiễn hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, đồng thời xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc thực hiện.

Phát biểu khai mạc, chị Mạnh Dương, cán bộ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cho biết từ tháng 5/2025, cơ quan này đã kết hợp với 9 địa phương tổ chức 7 tuyến nghiên cứu, học tập dọc theo dấu chân cách mạng của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước, xác định hơn 20 điểm nghiên cứu, với sự tham dự của hơn 1.000 thanh niên thuộc nhiều ngành nghề của Việt Nam.

Thông qua đó, thanh niên hiểu sâu hơn về con đường cứu nước, giành lại độc lập dân tộc của các bậc tiền bối Việt Nam và Trung Quốc.

Ngôi nhà số 89-91 đường Hoa Sơn Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong thời gian Người hoạt động cách mạng tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đối tác quan trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, đều mang sứ mệnh tập hợp, đoàn kết thanh niên xung quanh Đảng, tổ chức vận động và kết nối phục vụ thanh niên.

Tại tọa đàm chuyên đề "Hồ Chí Minh tại Trung Quốc,” các sinh viên đã được nghe Giáo sư Hồ Hiến Trung đến từ Trường Đoàn Trung ương Trung Quốc chia sẻ những nghiên cứu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu bôn ba đi tìm đường cứu nước đến quá trình hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc…

Suốt những năm hoạt động ở Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại dấu chân cách mạng ở nhiều nơi. Đây không chỉ là chương quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Sinh viên nghe giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi nhà 89-91 đường Hoa Sơn Nam, Côn Minh (tỉnh Vân Nam). (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Tình cảm cách mạng dựa trên lý tưởng và niềm tin chung ấy đã trở thành tài sản quý giá của hai nước và tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới.

Trong chương trình, đoàn cũng đã đi thăm di tích nhà ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số nhà 89-91 đường Hoa Sơn Nam, Côn Minh, cảm nhận quá trình hoạt động cách mạng bền bỉ, đầy gian khó của Người./.

Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc Thanh đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác, giao lưu thanh niên, phát triển dự án chung và tăng cường tình hữu nghị giữa hai thành phố.