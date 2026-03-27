Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết xác nhận đủ tư cách ĐBQH khóa XVI

Ngày 27/3/2026, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Danh sách cụ thể theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG có hiệu lực từ ngày 27/3/2026./.

Phiên họp thứ 5 Hội đồng bầu cử Quốc gia Chiều 21/3/2026, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Phiên họp thứ 5.