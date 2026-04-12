Khẳng định vai trò, trách nhiệm và tiếng nói của Mặt trận Tổ quốc trong bầu cử

Thực hiện các quy định về quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật Bầu cử), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử, chính quyền, các tổ chức thành viên chủ động, kịp thời, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch về triển khai công tác bầu cử; chủ động phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử; xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận liên quan đến việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử ở Trung ương và địa phương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường trực đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; chỉ đạo biên soạn, phát hành cuốn tài liệu "Sổ tay công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam."

Ở Trung ương, Ban Thường trực đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo về công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ cấu, thành phần hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, đơn vị.

Việc tham gia Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tiểu ban chuyên môn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và tiếng nói của Mặt trận trong toàn bộ tiến trình tổ chức cuộc bầu cử.

Ở địa phương, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội đã chủ động, tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị bầu cử với cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các cử tri bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tham gia Ủy ban bầu cử theo quy định của pháp luật, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử, đã tham gia phối hợp thực hiện và hoàn thành tốt quyền, trách nhiệm, của mình theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Dù thời gian tổ chức các hội nghị hiệp thương rất gấp, trùng với dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán nhưng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức xong 3 hội nghị hiệp thương ở Trung ương; đã hoàn thành việc gửi các biên bản và Báo cáo kết quả các Hội nghị hiệp thương đến Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định.

Danh sách người ứng cử cơ bản bảo đảm số dư theo quy định, phù hợp với yêu cầu về cơ cấu, thành phần, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác về cơ bản bảo đảm về thành phần, số lượng, được tiến hành khá nghiêm túc, các ý kiến góp ý chân thành, bày tỏ sự kỳ vọng, gửi gắm sự tin tưởng đối với những người ứng cử.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức thực hiện đúng trình tự, bảo đảm thành phần, số lượng cử tri tham dự, công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định...; công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại Nhà văn hóa thôn Thọ Trung, Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực đã tổ chức tiếp công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử; tiếp nhận, phân loại, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan; đồng thời đôn đốc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định đối với các đơn thư do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến.

Về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, ở Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-20313; ban hành quyết định thành lập một đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 3 tỉnh, thành phố: Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ; tham gia các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đã kịp thời góp ý, hướng dẫn, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong công tác bầu cử.

Việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giúp các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời khắc phục hạn chế, điều chỉnh những thiếu sót, bảo đảm các điều kiện ở các điểm bầu cử, cử đại diện chứng kiến, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu theo quy định...

Phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bầu cử

Kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 58 người.

Cụ thể, số lượng đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương là 23 đại biểu, trong đó có 6 đại biểu nữ, 2 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 1 đại biểu tôn giáo.

Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương: có 35 đại biểu trúng cử, đạt 7,2% so với tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cả nước, tại 22 tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Đình Việt (trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, chủ trì Hội nghị công bố kết quả bầu cử. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Trong số 35 đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 11 người trúng cử thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh (1 đại biểu), Đà Nẵng (1 đại biểu), Cần Thơ (1 đại biểu), Huế (1 đại biểu), Đắk Lắk (1 đại biểu), Hà Tĩnh (1 đại biểu), Lạng Sơn (3 đại biểu), Lào Cai (2 đại biểu).

Liên đoàn Lao động Việt Nam có 3 người trúng cử, thuộc các cơ quan liên đoàn lao động ở 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Nai.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có 6 người trúng cử, thuộc cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở 6 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; các tỉnh Cà Mau, Cao Bằng, Vĩnh Long, Hưng Yên.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có 5 người trúng cử thuộc cơ quan Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp ở 5 tỉnh: Đồng Nai, Bắc Ninh, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh.

Hội Nông dân Việt Nam có 3 người trúng cử, thuộc cơ quan Hội Nông dân Việt Nam các cấp ở 3 tỉnh là Lâm Đồng, Thanh Hóa và Sơn La.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có 2 người trúng cử, thuộc cơ quan Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp ở 2 tỉnh là: Nghệ An, Cà Mau.

Các tổ chức thành viên khác có 5 người trúng cử.Để thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Quốc hội khóa XVI sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tế; bổ sung đa dạng hơn các hình thức vận động bầu cử, phù hợp với tình hình thực tế, ứng dụng được các thành tựu về công nghệ, thông tin; phân bổ sớm kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử để có sự chủ động trong tổ chức, thực hiện của các địa phương; tính toán thời gian giữa các khâu, các bước trong quy trình: Hiệp thương, Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú, tổ chức vận động bầu cử... hợp lý, đảm bảo cho công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng...

Ủy ban bầu cử, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ hơn để triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn công tác bầu cử tại địa phương, cơ sở trong nhiệm kỳ tiếp theo./.

