Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng Năm

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 12/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa X để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc.

Trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026, Ban Thường trực đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị.

Dự thảo lần này bổ sung Chương trình mới: “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.” Việc xây dựng Chương trình mới nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, việc xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.

Đối với Dự thảo Chương trình Đại hội, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Đại biểu sẽ thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 vị đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần theo đề án. Theo đó, dự kiến cơ cấu kết hợp: tỷ lệ nữ chiếm 21,4%; tỷ lệ người Ngoài Đảng chiếm 46,6%; tỷ lệ người Dân tộc thiểu số chiếm 25,1%; tỷ lệ Tôn giáo chiếm 16,2%.

Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 72 vị. Dự kiến cơ cấu kết hợp: tỷ lệ nữ chiếm 18,6%; tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 14,6%; tỷ lệ người Dân tộc thiểu số chiếm 16%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 6,6%.

Từ nội dung Tờ trình tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, cho ý kiến để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031./.

