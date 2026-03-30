Hà Nội: Chuyển giao 18 hội từ trực thuộc Thành phố về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội

Ngày 30/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị chuyển giao các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố đã công bố quyết định chuyển giao nguyên trạng 18 hội (bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan) từ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để quản lý, chỉ đạo thống nhất theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc chuyển giao là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và cải cách hành chính.

Việc thống nhất các hội về một đầu mối quản lý không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ hay đối tượng hoạt động của các tổ chức, mà nhằm tăng cường tính đồng bộ trong hệ thống chính trị.

“Những đóng góp của các hội trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Thành phố trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đó,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố đề nghị các hội sau khi chuyển giao tiếp tục phát huy vai trò xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các sở, ngành liên quan bảo đảm quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn hoạt động và không ảnh hưởng đến các đối tượng phục vụ, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao đã được triển khai trong 4 tháng, bao gồm rà soát hiện trạng, xây dựng đề án và hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động.

Việc ban hành đồng bộ đề án và quy chế là cơ sở chính trị, pháp lý để các hội có thể hoạt động liên tục, ổn định ngay sau khi chuyển giao.Bà Bùi Huyền Mai cũng nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan; các hội khẩn trương hoàn tất thủ tục, xây dựng phương án sắp xếp tinh gọn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Việc chuyển giao 18 hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò chính trị của Mặt trận trong hệ thống chính trị, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô./.

Triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội.