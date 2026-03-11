Triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 230-KL/TW, ngày 5/1/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với Tờ trình số 03-TTr/ĐUMTTQ, CĐTTW, ngày 25/11/2025 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thống nhất thực hiện cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội; chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan có liên quan tham mưu Bộ Chính trị tổng kết Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan liên quan thống nhất phương án sắp xếp tổ chức đảng tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức sau khi sắp xếp các tổ chức hội.

Tham mưu trình Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư (hoàn thành trong quý 2/2026); khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Đại hội XIV của Đảng...

Ngày 27/2, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành kế hoạch số 08-KH/ĐU triển khai, thực hiện Kết luận số 230-KL/TW, quán triệt trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác sắp xếp, tinh gọn, vai trò, vị trí của các Hội quần chúng trong tình hình hiện nay; năng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức hội, cán bộ, đảng viên, hội viên trong việc thực hiện Kết luận số 230-KL/TW; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, các tổ chức hội, các đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận.

Một trong các nhiệm vụ là tiến hành tổng rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức và các pháp nhân, tài chính, tài sản của các Hội.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Hội quần chúng: sáp nhập Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam thành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam (hoàn thành trong quý 2/2026).

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các Hội; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của Hội (hoàn thành trong quý 2/2026).

Rà soát toàn bộ nhà đất, tài chính, tài sản do Nhà nước giao hoặc hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối chiếu với mục đích, tiêu chuẩn sử dụng, đánh giá hiệu quả sử dụng, đề xuất giữ lại nhà đất, tài sản nào và trả lại hoặc điều chuyển nhà đất, tài sản vượt tiêu chuẩn, không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả (hoàn thành trong quý 2/2026).

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các Hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy rà soát, phê duyệt vị trí việc làm và phân bố số lượng biên chế cho các hội (hoàn thành trong quý 1/2026).

Đối với việc rà soát, tham mưu sửa đổi, ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quy chế phối hợp về định hướng, quản lý hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; ban hành Hướng dẫn một số nội dung tổ chức đại hội các Hội quần chúng nhiệm kỳ 2026-2031 (hoàn thành trong quý 1/2026).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo công tác phối hợp xây dựng văn bản thay thế Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 8/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội quần chúng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy chủ trì, tham mưu ban hành văn bản thay thế Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư, chủ trì tham mưu trình Đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các Hội quần chúng phù hợp với mô hình tổ chức mới (hoàn thành trong quý 2/2026).

Liên quan đến việc phối hợp sắp xếp lại các tổ chức đảng tại các Hội quần chúng trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: giao Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì tham mưu phương án sắp xếp tổ chức đảng tại các Hội quần chủng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp các tổ chức Hội; phối hợp sửa đổi Quy định 118-QĐ/TW (hoàn thành trong quý 2/2026)./.

