Chủ động nhiều phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử ngày 15/3

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể nhằm giữ vững ổn định địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Không để xảy ra bị động, bất ngờ

Cùng với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn, đúng pháp luật, tỉnh Tuyên Quang còn đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập, hợp nhất tại các xã biên giới; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; đồng thời chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xuất phát từ tình hình thực tiễn và công việc từ nay đến cuối năm, Bí thư, Ban Thường vụ 17 xã biên giới phải rà soát, triển khai đầy đủ các nghị quyết của Trung ương.

Ngoài việc học tập, quán triệt, cần cụ thể hóa các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để điều chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Trước mắt, các xã biên giới tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm, đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đi bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối; kết hợp công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện vấn đề bất cập phát sinh và chủ động xử lý; tổng hợp, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử, đảm bảo kịp thời, chính xác.

Đặc biệt cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách… gắn với thực hiện các chính sách xã hội về y tế, văn hóa, phát triển kinh tế rừng, kinh tế du lịch, chăm lo đời sống và giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh lưu ý, các xã triển khai ngay việc lập quy hoạch bởi đây là cơ sở pháp lý quan trọng xây dựng không gian phát triển mới; đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời lãnh đạo nhân dân phối hợp với các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an, Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ, nhất là thực hiện tốt công tác đối ngoại trên cả ba phương diện (Đảng, Nhà nước, nhân dân).

Cán bộ tuyên truyền bầu cử cho các cử tri tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất, bộ máy hệ thống chính trị tại các xã biên giới đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đều đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.

Tuy nhiên, các xã vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như, việc sắp xếp cán bộ dôi dư và kiện toàn cơ sở hạ tầng thiết yếu; công tác quản lý địa bàn rộng, địa hình chia cắt sau sáp nhập; nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế vùng biên giới còn hạn chế…

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ chủ động xây dựng phương án, giữ vững ổn định địa bàn từ sớm, từ xa, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã quán triệt nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử các cấp. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự được xác định là trọng tâm, xuyên suốt trong toàn lực lượng.

Tại Phú Thọ, nhiều cụm pano, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được trang trí nổi bật tại các điểm trung tâm. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Các đơn vị nghiệp vụ xây dựng phương án cụ thể, phân công rõ người, rõ việc; huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời tình huống phức tạp có thể phát sinh.

Công tác nắm tình hình được tăng cường trên các lĩnh vực như, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc… Qua đó, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm “nóng.”

Công an tỉnh bố trí lực lượng tại các mục tiêu, địa bàn trọng yếu; duy trì trực ban, trực chiến 24/24 giờ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, chỉ huy tập trung, thống nhất. Các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ được chuẩn bị ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh gọn, hiệu quả mọi tình huống phát sinh.

Công an tỉnh đẩy mạnh rà soát nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng nhằm kiểm soát chặt chẽ biến động dân cư, kịp thời phát hiện và ngăn chặn yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Hoạt động tuần tra vũ trang, kiểm soát cơ động được tổ chức thường xuyên tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực trung tâm và điểm bỏ phiếu có nguy cơ phức tạp.

Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép” đó là vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.

Ở cơ sở, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy mới, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường triển khai đợt cao điểm tổng rà soát cư trú.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người,” lực lượng Công an cơ sở cập nhật, đối soát thông tin công dân để lập danh sách cử tri đầy đủ, chính xác, không bỏ sót người đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Việc rà soát được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu “6 rõ” là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Mọi biến động nhân khẩu đều được cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý cử tri, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống,” góp phần bảo đảm danh sách cử tri chính xác.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu phường Nông Trang. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lực lượng Công an cấp xã đã kiểm tra, rà soát 100% các điểm dự kiến đặt hòm phiếu, tập trung vào điều kiện phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện và phương án bảo vệ tài liệu bầu cử...

Theo Công an tỉnh, qua các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện, khám phá gần 500 vụ với gần 1.000 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; gần 1.000 vụ phạm tội về kinh tế, môi trường; hơn 200 vụ với gần 500 đối tượng phạm tội về ma túy.

Đáng chú ý, lực lượng an ninh tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử trên không gian mạng; kiên quyết đấu tranh với hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận.

Từ đầu tháng 2/2026 đến nay, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 2 trường hợp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về bầu cử, xử phạt tổng số tiền 18,75 triệu đồng.

Những giải pháp đồng bộ này góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước các thủ đoạn kích động, xuyên tạc; củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, tạo nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật./.

