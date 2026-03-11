Cà Mau: Gần 300 cử tri Cụm đảo Hòn Khoai sẽ tham gia bầu cử sớm

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Cụm đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đến nay đã được các lực lượng khẩn trương hoàn tất.

Theo kế hoạch, cử tri trên đảo sẽ tham gia bầu cử sớm vào ngày 13/3, sớm hơn hai ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước (ngày 15/3), nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực biển, đảo.

Theo Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Cụm đảo Hòn Khoai là địa bàn xa đất liền (khoảng 18km), nơi nhiều lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và duy trì hoạt động của các công trình dự án lớn của quốc gia trên đảo.

Do điều kiện đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết và phương tiện đường biển, việc tổ chức bầu cử sớm tại đây được triển khai theo quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ và người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của Ủy ban Bầu cử xã Đất Mũi, Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng đứng chân trên đảo triển khai đồng bộ nhiều nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Công tác quán triệt và tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các buổi phổ biến pháp luật, sinh hoạt tập trung, hoạt động văn hóa-văn nghệ và tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, cán bộ, chiến sỹ và người lao động trên đảo được cung cấp đầy đủ thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Kiểm tra danh sách cử tri tại điểm bầu cử Đồn Biên phòng Hòn Khoai, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TTXVN phát)

Các lực lượng trên đảo đã tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri và niêm yết công khai theo đúng quy định của pháp luật. Khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ panô, khẩu hiệu, bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử; bố trí các bàn hướng dẫn, bàn phát phiếu, khu vực viết phiếu và hòm phiếu bảo đảm đúng quy định.

Theo số liệu rà soát, tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm tại Cụm đảo Hòn Khoai là 292 cử tri, gồm cán bộ, chiến sỹ và người lao động đang công tác tại các đơn vị trên đảo. Các lực lượng tham gia bầu cử gồm Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Radar 595, Trạm Hải đăng Hòn Khoai, Hạt Kiểm lâm Cụm đảo Hòn Khoai và công nhân các đơn vị thi công công trình trên đảo.

Ngoài ra, trong ngày bầu cử, các ngư dân, tàu cá khu vực lân cận cũng có thể vào đảo bỏ phiếu, đảm bảo đúng quyền hạn, nghĩa vụ công dân.

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho biết, để tiến hành bầu cử thành công, từ nhiều ngày trước, đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng trên đảo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử một cách chặt chẽ, đúng quy định. Đến thời điểm này, các nội dung như rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu và xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn đều đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm diễn ra theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Hòn Khoai cũng đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng đứng chân trên đảo giữ vững an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng và tinh thần trách nhiệm của cử tri, Cụm đảo Hòn Khoai đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.

Cà Mau: Cử tri đảo Hòn Chuối trước ngày hội lớn của non sông Nằm cách đất liền khoảng 18 hải lý, đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) những ngày này đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân; theo kế hoạch, cử tri trên đảo sẽ đi bầu cử vào ngày 13/3/2026.