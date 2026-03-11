Hợp tác nghị viện tạo nền tảng cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Trước thềm cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhóm phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã có cuộc trao đổi với bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, về vai trò của hợp tác nghị viện trong quan hệ song phương.

Trong cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh ý nghĩa của nền tảng pháp quyền, vai trò cầu nối của Nhóm nghị sỹ hữu nghị và những đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam đối với sự phát triển đất nước cũng như tăng cường hợp tác quốc tế.

- Với tư cách là Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, bà đánh giá thế nào về vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy quan hệ hai nước?

Bà Obuchi Yuko: Nhật Bản và Việt Nam đều coi trọng nguyên tắc pháp quyền và Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật suốt nhiều năm qua. Sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước-với tư cách là các cơ quan lập pháp-là nền tảng cho quan hệ song phương và cũng góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các chính trị gia của hai nước.

Đặc biệt, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đây là tổ chức mang tính "siêu đảng phái," có sự tham gia của đại diện từ nhiều đảng khác nhau và nhiều Thủ tướng, Tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do cũng từng tham gia nhóm nghị sỹ này, cho thấy Nhật Bản rất coi trọng Việt Nam, tạo thành động lực chính trị để thúc đẩy các dự án và các vấn đề lớn.

- Quốc hội Việt Nam đã kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2026). Với tư cách Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, bà đánh giá như thế nào về vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc góp phần thúc đẩy phát triển đất nước hiện nay?

Bà Obuchi Yuko: Xin trân trọng chúc mừng Quốc hội Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Trong suốt chiều dài lịch sử cho đến nay, Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn của Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp trong việc hình thành và hoạch định các chính sách quốc gia.

Chúng tôi kỳ vọng rằng, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục phản ánh nhiều tiếng nói khác nhau của người dân và thúc đẩy các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác quốc tế./.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!./.

